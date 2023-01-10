高虹安弄錯棒球場工程給付 議會民進黨團批只會搞政治

新竹市議會民進黨團批高虹安弄錯棒球場工程給付烏龍只會搞政治。對此，市府發言人施淑婷：市府主要是要釐清與廠商間的法律問題。（記者洪美秀攝）

2023/01/10 13:39

市府發言人︰釐清與廠商間法律關係

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天針對市長高虹安搞烏龍，弄錯市府給付棒球場施工廠商款項金額一事，市議員劉康彥批高「只會搞政治不會做正事」、「自己無能又要怪專業同仁」。對此，市府發言人施淑婷回應表示，感謝議會關心棒球場議題，市府現在最重要的事是釐清與廠商間的法律關係和新竹棒球場的潛在問題。

市議員劉康彥日前提到，高虹安曾指前市府已給付棒球場施工廠商11.7億元，遭他揭露根本灌水，搞不清狀況後，才又透過市府新聞稿澄清，承認自己發言錯誤，但原因是同仁「誤刊新聞稿」。

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劉康彥說，一千多字的新聞稿，僅用百餘字回應澄清，且都是同仁的錯，高虹安毫無擔當的表現，再次凸顯她搞不清楚自己身為市長的角色。

劉康彥說，高虹安身為市長，所言舉足輕重，上億元的工程款項攸關基層公務員的清白，不容許高虹安三番兩次拿來政治操作與踐踏。

且高虹安搞不清楚狀況，所謂3千萬尾款，是來自體育署6億補助款，必須等球場全面驗收完畢才會撥款，且是體育署撥給市府，跟市府撥給施工廠商何來關係？高虹安用12億減3千萬等於已付給廠商11.7億，完全是神邏輯。呼籲高虹安若真的重視球場，應要求施工廠商在契約規範下加速進行改善、趕快把驗收工作做完，才是正辦。

對此，市府發言人施淑婷今天說，謝謝議會一起關心棒球場議題，市府也很希望市民能有一座安全又實用的棒球場。但現在最重要的事情，是釐清與廠商之間的法律關係，以及新竹棒球場的潛在問題。

施淑婷說，根據市府實際勘驗也確實發現，外野草皮土壤混雜廢電線磚頭石頭，土壤級配疑未依規施作，似有使用棄土情事。此外，龍來公司正與市府協商，未來的法律關係還不明晰，市府當然要以更高標準來檢視新竹棒球場的問題，以便釐清統包廠商與專案管理廠商的責任。

市府希望議員不應只是加速驗收程序，而是要捍衛公共工程應有的品質，並減少市府未來可能的損失，幫市民看緊荷包。

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