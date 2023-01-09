高虹安搞錯棒球場付款金額 竹市議員：牽連多少公務員清白？

新竹市議員劉康彥晚間在臉書發文，指市長高虹安誤導社會大眾和媒體。（資料照、擷取自臉書；本報合成）

2023/01/09 23:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議員劉康彥晚間在臉書發文，指市長高虹安誤導社會大眾和媒體，所謂「前市府已給新竹棒球場施工廠商11.7億」的說法，是無中生有，因為截至目前實際撥款的金額，是9.5億。市府晚間也發新聞稿澄清，劉康彥說，高虹安承認市府至今確實只給付施工廠商9.5億。而11.7億怎麼來？是因為「市府同仁誤刊尾款剩3000萬」。他抨擊不精準的發言內容，牽連多少公務員清白，挑起多少社會對立？呼籲高虹安應加速把驗收工作做完，才是正辦！

劉康彥說，今天他揭露高虹安誤導社會大眾和媒體，所謂「前市府已給新竹棒球場施工廠商11.7億」的說法，根本是無中生有，因為截至目前實際撥款的金額，是9.5億。

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市府晚間表示，目前新竹市立棒球場興整建統包工程，已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度88.3454％，近日市府新聞稿所指尾款剩3000萬之訊息，實際上是市府同仁誤刊，此應特定為體育署對新竹棒球場之6億前瞻計畫補助款，大約有3000萬的尾款尚未撥付，其後高虹安市長根據市府同仁誤刊新聞稿回應媒體之內容，也併此澄清與說明。

劉康彥說，高虹安承認市府至今確實只給付施工廠商9.5億。而11.7億怎麼來？是因為「市府同仁誤刊尾款剩3000萬」。

他抨擊高虹安毫無心思專注市政，完全未釐清自己的角色已是一個城市的首長，不曉得自己發言的輕重，講錯話還要怪市府同仁誤刊，分明是自己無能，又不信任專業同仁，凡事只想政治操作、見獵心喜，殊不知不精準的發言內容，牽連多少公務員清白，挑起多少社會對立，千字新聞稿不見道歉二字，僅用短短百餘字卸責。

他說，高虹安根本搞不清楚狀況。所謂3千萬尾款，是來自體育署的補助款6億，必須等球場全面驗收完畢才會撥款，且是體育署撥給市府，跟市府撥給施工廠商有何關係？用12億-3千萬＝已付給廠商11.7億，完全是神邏輯。如果高虹安這麼在意3千萬，他要再次重申，請市長嚴厲要求施工廠商在契約規範下加速進行改善、加速把驗收工作做完，才是正辦！

去年5月12日完成估驗的「新竹市立棒球場新建統包工程第16期工程估驗表」，截至該期市府累計付給巨佳的款項是「8億9406萬7243元」。（劉康彥提供）

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