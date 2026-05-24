38度高溫效應？不到3小時2收容人倒地命危 北所：個人因素

台北看守所今天上午11時許起，不到3小時接連傳出2名收容人突然在所內倒地，都失去生命徵象，送醫搶救仍未脫險。示意圖。（資料照）

台北看守所今天上午11時許起，不到3小時接連傳出2名收容人突然在所內倒地，都失去生命徵象，送醫搶救仍未脫險，由於今日新北體感溫度達38度，懷疑收容人不堪高溫送醫；但北所回應，應是個人內科疾病釀成，所內照顧妥善，與高溫、飲食無關，確切病因仍待調查釐清。

位於新北市土城的北所於今天上午11時許，先傳出30餘歲收容人於所內突然倒地，失去生命徵象，緊急送醫急救。無獨有偶，今天下午2時許，再傳出70餘歲收容人也突然倒地，失去生命徵象，緊急送醫搶救，也仍未脫險。

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受太平洋高壓偏強，中央氣象署預報，全台高溫炎熱，直到週四（28日）各地白天普遍31至35度，大台北、花東縱谷及中南部內陸地區局部37度左右高溫；而新北市土城今天上午11時許起，體感溫度高達37至38度。

北所對2名收容人接連命危送醫，透露為個人身體因素導致，否認與高溫天氣及飲食有關，相關病因仍待調查釐清。

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