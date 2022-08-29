竹市國民黨團︰高虹安不了解棒球場興建過程 凸顯觀光客心態

新竹市議會國民黨團今天批評民眾黨市長參選人高虹安不了解新竹市，對棒球場的興建過程不了解就批評國民黨團未監督，根本是標準的觀光客心態。（記者洪美秀攝）

2022/08/29 17:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會國民黨團今天表示，民眾黨市長參選人高虹安對新竹棒球場預算的說法與了解，證實是不了解新竹市生態，是無的放矢且就是個觀光客心態。

國民黨團總召陳治雄表示，「新竹市棒球場新建統包工程」首度公告招標時間是在2018年2月26日，當時議長為謝文進，國民黨席次也未過半。陳治雄表示，高虹安到了登記參選才關心在地事務，也應該要對當時府會結構和狀況有清楚的認識再發言，更不應該在未搞清楚狀況前，就對曾經強力監督市府預算的國民黨團無的放矢，用一句話就抹煞在地議員長年監督市政的努力。

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國民黨團發聲明表示，回顧新竹棒球場興建期程，最早是2015年新竹市政府宣布教育部體育署協助3700萬元整建經費；2016年12月，市府公告棒球場興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，費用是3.5億；2017年2月15日，前市長林智堅宣布爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，總經費5億元；2017年2月22日，林智堅宣布「新竹市棒球場拆除重建計畫」，總經費7億；2018年2月26日，「新竹市棒球場新建統包工程」首度公告招標。

陳治雄指出，無論從補助興建、興建工程案公告、中央前瞻預算挹注，到棒球場新建統包工程案正式公開招標，都是在第九屆議會期間，當時議長為謝文進，且即便國民黨當時席次並未過半，仍對於相關預算與棒球場工程規格和品質，進行強力監督。

陳治雄說，地方議會之於市政府，等同立法院之於中央部會，議員以及立委在地方制度法以及憲法上的職能就是監督和制衡的角色，為民眾及預算做嚴格把關。國民黨團質疑，高虹安針對市政推動稱「議員掌握權力為何不做」，那麼高虹安擔任中央民代近3年，也應當為執政黨執政無方、痛失民心的作為負起責任。

國民黨團表示，高虹安為了個人選舉炒作，刻意混淆議員以及地方政府職權，不但踐踏了國民黨地方民代的長年努力，也凸顯她到了選舉才關心新竹、是不折不扣新竹的「觀光客」而已。

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