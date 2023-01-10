新竹棒球場工程爭議 營造商︰市府送檢調很少見 造成業界寒蟬效應

新竹棒球場工程爭議，營造業者稱市府將工程瑕疵送檢調很少見，將造成業者不願投標公共工程骨牌效應。（記者洪美秀攝）

2023/01/10 17:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安、副市長蔡麗清近日大動作開挖新竹棒球場工程外野草皮，找到土壤層埋廢棄磚塊及電線後，市府發言人施淑婷再將廢棄磚塊送檢調，並稱工程可能涉及偷工減料或人謀不臧，但因棒球場工程未竣工、也未驗收完成，被綠營解讀是高虹安的政治操作。曾承包公共工程案的營造業者認為，市府的動作很詭異，一般公共工程若有工程瑕疵，未驗收前多由市府送公共工程委員會審查，送檢調情形很少見，恐造成業者未來不想標公共工程的骨牌效應。

營造廠商受訪說，業者承包公家單位的公共工程，當然希望把工程做好，而市府與業者會依採購法訂有相關的契約內容，包括需按圖施工等，一般來說，如果工程在未驗收前，市府或監造單位發現有工程瑕疵或疑似偷工減料情形，多會請施工廠商趕緊改善，或需依契約內容按圖施工，會將未驗收前的工程瑕疵送地檢署查辦的情形很少見，已讓多數營造廠商傻眼。

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營造業者稱承包公家單位的公共工程利潤不高，加上工程規範及契約嚴謹，業者投標意願本就不高，如今市府大動作把未完成驗收的公共工程或認為疑有偷工減料的公共工程案直接送檢調單位查辦，在業界已有寒蟬效應，未來恐讓業者不願再投標公共工程，這樣的骨牌效已在業界發酵。

已退休的工務單位公務員人員則提到，一般政府的公共工程有嚴謹的契約規範，如果市府或監造單位發現營造業者有疑似偷工減料或工程瑕疵，大多會先要求依照契約內容改善或要求重做，甚至是扣工程款或開罰，最嚴重就是送公共工程委員會審議，若因情節重大會予業者停權等處份。

而市府會主動將公共工程案送檢調單位，大多可能因高度懷疑或有相關證據認為涉及貪瀆或圖利廠商，才會請檢調介入偵辦，會把棒球場工程瑕疵的廢棄磚塊送檢調的情形確實少見，更擔心未來棒球場若真的啟動驗收程序，恐怕擔任驗收的公務員查驗官或監造單位不敢簽名，最壞的情況就是棒球場工程會因此停工，並因無法完成驗收而無法啟用。

這名已退休的工務單位公務員建議市府，應趕緊與營造廠商及監造單位共同協商，針對棒球場工程可能的瑕疵盡快達成解決及改善共識，否則拖下去，對市府及營造業者或監造單位都是輸家。

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