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    再談縱火案李國輝逃死 侯友宜：社會要有公平、正義的底線

    新北市長侯友宜今日出席淡大大傳系「跨域與永續：人才培育論壇」活動。（記者闕敬倫攝）

    新北市長侯友宜今日出席淡大大傳系「跨域與永續：人才培育論壇」活動。（記者闕敬倫攝）

    2023/05/26 16:55

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    聽侯友宜演講「期末成績加5分」？ 淡江大學以更正報導回應

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜今日出席淡江大學大眾傳播學系系慶「跨域與永續：人才培育論壇」活動，到場進行主題演講。侯會後接受媒體聯訪，被問及「中和縱火案犯嫌逃死」問題時表示，社會總是要有公平、正義的底線，司法跟人民的距離越走越開，必須要保有該做及能做的事。

    有媒體問新北市中和李國輝縱火案，法院改判無期徒刑確定，是否違反社會司法的公平、正義，前台北市長柯文哲認為「廢死」須有配套，如終身監禁，對此有何看法？

    侯友宜說，這個社會總是要有一個基本的底線，這個底線必須要讓公平、正義能夠符合人民的期待，不過往往有時候在司法的判定、過程或是結果，跟人民通俗的概念跟想法差距很遠。

    侯友宜稱，「那相對地，司法跟人民的距離就越走越開，就走不回來了，所以如何捍衛公平、正義，我們必須要保有我們該做以及能做的事。」

    另有媒體問及之前傳出「校方期末成績加5分，鼓勵學生參加侯友宜的演講」這件事，侯友宜指出，今天來到淡江大學參加「跨域與永續：人才培育論壇」，僅是跟大傳系畢業的貴賓聊一聊，活動僅是一個論壇，學校是一個學術自主，有自己的獨立性，必須要給予尊重，他有問過學校，沒有加5分這件事情，所以不要讓學校的老師、學生帶來相對的困擾。

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