李國輝縱火釀9死5傷「確定逃死」 侯友宜：要受害者家屬如何接受

李國輝案最高法院維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞，侯友宜對此表示，對這樣的判決結果感到遺憾。（資料照）

2023/05/25 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸華僑李國輝6年前於新北市中和區的出租公寓縱火，造成9死5傷慘劇，法院4度判處死刑，然而高院更三審認為李國輝是「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年改判無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞。國民黨總統候選人侯友宜稍早在臉書嘆「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」

侯友宜表示，五年前中和這場火警，晚間8:37分接獲報案，9:14分撲滅火勢，還是挽不回9死5傷的慘劇。犯嫌明知公寓裡還有其他住戶，卻為了口角、報復，不顧他人生命安危，在唯一通道上縱火，害死9條無辜人命，簡直是對生命的藐視與踐踏，震驚了整個社會。當時罹難者家屬表示，「如果說他殺了9條人命，都還能夠讓他在這個社會的話，這個社會就要亂掉了。」這是家屬們頓失最親愛家人的悲傷，也是對社會的沉痛喊話。

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侯友宜指出，然而等待多年判決結果卻令人失望，法院一改先前死刑的判決，改判無期徒刑，並經最高法院駁回檢察官上訴而定讞。其改判的主要理由竟是因為兩公約法規定「情節最嚴重之罪」才可判處死刑，而法院將「情節最嚴重之罪」僅限於殺人的直接故意，殺人的不確定故意則刻意排除。

侯友宜續指，這也就是說，縱使行為人明知其縱火行為會害死別人也在所不惜，但因為無辜9名罹難者不是他目標傷害對象，非直接故意，便不屬於「情節最嚴重之罪」，更不能判處死刑，這叫人如何信服？我國刑法主觀構成要件的故意行為中，不確定故意明明就是故意態樣的一種。

侯友宜認為，試想，在美國屢屢發生持槍隨意掃射事件，造成大量人員傷亡，如果僅因非直接故意而認定為非「情節最嚴重之罪」，要如何嚇阻犯罪、怎麼能符合人民期待呢？

侯友宜提到，自己曾說過，「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，對這樣的判決結果感到遺憾。儘管仍期待司法是公正的，也相信法院不會特別偏袒任何一方，只是當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠。

貼文曝光，有不少網友留言「真的沒有顧公理，家屬不服的」、「沒天理」、「恐龍法官」、「法官玩文字遊戲，讓受害者家屬無所適從」。不過也有網友稱「你才離新北市市民越來越遠！所以恩恩不無辜嗎？被性侵自殺的林○○不無辜嗎？過勞死的金山小編不無辜嗎？被警察毆打的百姓不無辜嗎？你現在還是新北市市長，這些都是發生在你任內，你居然都不吭聲。」

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