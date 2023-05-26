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    侯友宜「遺憾」縱火犯逃死 蔣萬安認同：司法離人民越來越遠

    台北市長蔣萬安今表示，司法改革還需要努力，司法離人民越來越遠。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今表示，司法改革還需要努力，司法離人民越來越遠。（記者方賓照攝）

    2023/05/26 10:06

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕男子李國輝6年前在中和租屋處縱火，導致9人身亡，一審至更二審共4度判處死刑，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，改判無期徒刑。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨在臉書表達遺憾，認為法院見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也越來越遙遠。台北市長蔣萬安今受訪對此異口同聲表示，司法改革還需要努力，司法離人民越來越遠。

    蔣萬安上午主持交通會報，會前接受媒體聯訪，被問到與總統蔡英文同台出席台北國際觀光博覽會，是否跟中央喊話尋求協助，蔣萬安表示，地方遇到的問題該反映都會反映，例如前陣子台灣燈會在台北市舉辦，當時他見到蔡英文就談到1200通勤月票問題，對民眾來講減輕通車負擔是很大幫助，蔡總統覺得是很好的方向也願意支持。

    至於侯友宜在臉書發文對於縱火犯逃過死刑表達遺憾，是否認同，蔣萬安說，他不就個案討論，但是整體司法改革這麼多年下來，主要目的都是希望增進民眾對於司法了解與信任，但是其實還有很長一段路需要努力，民眾的感受是司法離人民越來越遠。

    國民黨智庫昨宣布國民黨在兩岸、能源、經濟、文化等重大政見方向，針對能源政策提出核二、核三延役，蔣萬安對此表示，能源議題一直是全國非常關注，理性討論都是好事，在不缺電的前提之下，能源多元取得也是大家共識。

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