中和李國輝縱火9死案逃死 侯友宜失望：司法與人民距離遙遠

國民黨總統參選人侯友宜24日出席中常會為區域立委參選人站台。（資料照，記者塗建榮攝）

2023/05/25 22:44

〔記者許倬勛／新北報導〕緬甸華僑李國輝5年多前凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，今最高法院維持更三審見解、駁回檢方上訴，無期徒刑定讞，李確定逃死；新北市長侯友宜稍早於臉書發表千字文抒發意見，他對於判決結果感到遺憾，「法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了」！

侯友宜說，李國輝縱火案令他輾轉徹夜難眠，在行程移動時知悉李確定逃死，更三審認為9位死者非屬犯嫌原先鎖定對象，屬於殺人的不確定故意，所以非兩公約所規定的「情節最嚴重」罪。

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「司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？」侯友宜嘆，如此判決要如何讓社會百姓相信，不公不義終會有報、要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道？

侯友宜引述罹難者家屬說法「如果說他殺了9條人命，都還能夠讓他在這個社會的話，這個社會就要亂掉了。」侯說，這是家屬們頓失最親愛家人的悲傷，也是對社會的沉痛喊話，就算警察同仁6小時內就緝捕嫌犯到案，但這傷痛家屬們要用一輩子的時間來撫平。

侯友宜說，等待多年判決的結果卻令人失望，法院一改先前死刑的判決，改判無期徒刑，並經最高法院駁回檢察官上訴而定讞。其改判的主要理由竟是因為兩公約法規定「情節最嚴重之罪」才可判處死刑，而法院將「情節最嚴重之罪」僅限於殺人的直接故意，殺人的不確定故意則刻意排除！我國刑法主觀構成要件的故意行為中，不確定故意明明就是故意態樣的一種啊。

侯說，試想，在美國屢屢發生持槍隨意掃射事件，造成大量人員傷亡，如果僅因非直接故意而認定為非「情節最嚴重之罪」，要如何嚇阻犯罪、怎麼能符合人民期待呢？他曾說過，「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，我對這樣的判決結果感到遺憾。當然，我仍然期待司法是公正的，也相信法院不會特別偏袒任何一方，只是當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了。

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