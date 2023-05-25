為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    確定逃死！李國輝縱火燒死9人4度判死 改判無期徒刑定讞

    縱火奪9命的李國輝（中）被判無期徒刑定讞，確定逃死。（資料照，記者楊國文攝）

    縱火奪9命的李國輝（中）被判無期徒刑定讞，確定逃死。（資料照，記者楊國文攝）

    2023/05/25 11:11

    〔記者張文川／台北報導〕緬甸華僑李國輝6年前凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，造成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」且毫無悔意，無教化可能，4度判處死刑，高院更三審認為李國輝是「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年12月改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞，李國輝確定逃死。

    53歲李國輝來台逾20年，已取得我國籍，先前即曾有2次放火前科，因吸食安非他命而造成幻聽等障礙症，2017年11月間，李自認陳姓友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁嘲諷他，起意縱火燒死陳男，同月22日凌晨在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路，葬身火窟，另有5人燒燙傷。

    審理期間，李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認放火後換裝是為了躲警察。台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力，法院一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，視人命如草芥，判處死刑。

    高院更三審去年12月13日宣判，認為李國輝雖因長期施用安非他命致影響精神狀態，已達中重度身心障礙程度，有幻聽、幻覺及妄想，但他犯案前後購買汽油、防止汽油溢出、藏進塑膠箱、犯後換裝躲避追查，顯有辨識能力，並非心神喪失、精神耗弱，不適用減刑。

    但更三審認為，李國輝縱火的動機，源於欲報復陳姓友人，欲縱火燒死陳，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡而未遂，而李對其他9名死者則屬「間接（不確定）殺人故意」。

    更三審認為，聯合國人權兩公約一般意見已將「情節最重大之罪」限縮於「故意直接殺人」，李國輝雖有殺害陳男的直接故意但未遂，對9位死者則是基於間接殺人故意而導致死亡結果，刑期應與「情節最重大之罪」有所區別，因此改判無期徒刑。

    檢方不服而上訴，最高法院認為更三審的判決事實認定、理由與量刑，皆無違誤法令之處，駁回檢方上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逃死！李國輝公寓縱火釀9死5傷 高院更三審逆轉改判無期徒刑
    2022/12/15 10:38

    逃死！李國輝公寓縱火釀9死5傷 高院更三審逆轉改判無期徒刑
    公寓隔41間套房出租遭縱火釀9死 女房東判1年10月定讞
    2022/07/01 11:12

    公寓隔41間套房出租遭縱火釀9死 女房東判1年10月定讞

    高雄春藝歌仔戲 三檔精彩劇目 壓軸精彩上演
    縱火釀9死5傷開延押庭 李國輝首稱肝積水、已4、5個月不舒服
    2022/03/16 15:13

    縱火釀9死5傷開延押庭 李國輝首稱肝積水、已4、5個月不舒服
    縱火害9命！李國輝更三審再辯稱幻聽 檢：無精神障礙應判死
    2022/02/09 18:30

    縱火害9命！李國輝更三審再辯稱幻聽 檢：無精神障礙應判死

    夏日特惠 探索海島新玩法
    李國輝縱火釀9死慘劇 女房東連秋香過失致死罪判1年10月
    2022/01/20 10:56

    李國輝縱火釀9死慘劇 女房東連秋香過失致死罪判1年10月
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播