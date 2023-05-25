確定逃死！李國輝縱火燒死9人4度判死 改判無期徒刑定讞

縱火奪9命的李國輝（中）被判無期徒刑定讞，確定逃死。（資料照，記者楊國文攝）

2023/05/25 11:11

〔記者張文川／台北報導〕緬甸華僑李國輝6年前凌晨於新北市中和區的出租公寓縱火，造成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」且毫無悔意，無教化可能，4度判處死刑，高院更三審認為李國輝是「間接殺人故意」，量刑應與「直接殺人故意」有所區隔，去年12月改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院維持更三審見解，駁回檢方上訴，無期徒刑定讞，李國輝確定逃死。

53歲李國輝來台逾20年，已取得我國籍，先前即曾有2次放火前科，因吸食安非他命而造成幻聽等障礙症，2017年11月間，李自認陳姓友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁嘲諷他，起意縱火燒死陳男，同月22日凌晨在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路，葬身火窟，另有5人燒燙傷。

請繼續往下閱讀...

審理期間，李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認放火後換裝是為了躲警察。台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力，法院一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，視人命如草芥，判處死刑。

高院更三審去年12月13日宣判，認為李國輝雖因長期施用安非他命致影響精神狀態，已達中重度身心障礙程度，有幻聽、幻覺及妄想，但他犯案前後購買汽油、防止汽油溢出、藏進塑膠箱、犯後換裝躲避追查，顯有辨識能力，並非心神喪失、精神耗弱，不適用減刑。

但更三審認為，李國輝縱火的動機，源於欲報復陳姓友人，欲縱火燒死陳，對陳有「直接殺人故意」，但陳未死亡而未遂，而李對其他9名死者則屬「間接（不確定）殺人故意」。

更三審認為，聯合國人權兩公約一般意見已將「情節最重大之罪」限縮於「故意直接殺人」，李國輝雖有殺害陳男的直接故意但未遂，對9位死者則是基於間接殺人故意而導致死亡結果，刑期應與「情節最重大之罪」有所區別，因此改判無期徒刑。

檢方不服而上訴，最高法院認為更三審的判決事實認定、理由與量刑，皆無違誤法令之處，駁回檢方上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法