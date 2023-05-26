楊文科去年競總爆爭議 議員張珈源建議退還豐邑政治獻金

新竹縣議員張珈源（中）今在議會質詢時，基於政治信任，建議新竹縣長楊文科（右）退還豐邑建設捐贈的政治獻金，以昭社會公信；對此，楊文科回應說，「我會深思熟慮」。 （記者廖雪茹攝）

2023/05/26 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣議員張珈源今（26日）在議會質詢時表示，基於政治信任，也為了讓縣府團隊好做事，建議新竹縣長楊文科退還豐邑建設捐贈的政治獻金，以昭社會公信；對此，楊文科回應說，「我會深思熟慮」。

新竹縣議員歐陽霆昨在議會質詢時，再追新竹縣長楊文科在2022縣長選舉總部，指出豐邑集團政治獻金87萬7420元正好是3個月租金，質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」

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張珈源今天表示，最近由於「im.B借貸媒合平台」涉嫌吸金詐騙，跟一些政治人物，不管是場地使用或是用餐拍照，都導致立委候選人退選爭取清白。他認為，合法收受政治獻金沒有問題，不巧這個建商（豐邑建設）捅了大簍子，「豐采520」周邊道路10個月來坍塌5次，全新竹縣這麼多施工中的建案，也唯獨這家公司的工地發生坍塌狀況。

張珈源說，豐邑建設先捐贈政治獻金，再收取房租，一加一減等於零，沒出錢，拿到收據還可抵稅。他認為，這是政治信任問題，為了要讓縣府團隊同仁好做事，為了讓工務處後續每一個階段處置獲得社會公信；因此，他建議楊縣長退還豐邑建設捐贈的政治獻金，以昭社會公信。

張珈源說，他相信，在整個競選過程中，這麼多人的政治獻金，候選人不一定清楚，總部支出也不必管這麼細，但是這會讓人產生聯想；為了新竹縣政府公權力的展現，以及後續處置作為，為了讓每一個公務人員能夠抬頭挺胸，他建議退還這筆政治獻金。

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