向李正皓喊話 莊銘淵：要來永和選立委就加入民進黨

永和區後溪里長莊銘淵（右）拜訪前黨祕書長羅文嘉，發文向李正皓喊話加入民進黨。（莊銘淵提供）

2023/05/25 23:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨主席賴清德昨天（24日）宣布在新北市第9選區（永和及及中和區泰安里等17里）支持無黨籍政治評論員李正皓參選，引發民進黨永和區黨部主任莊銘淵不滿，辭職抗議，後因前議員何博文力勸下打消辭意，但莊銘淵還是向李正皓喊話，既然要來永和選，就加入民進黨，他一定全力支持。

莊銘淵是永和區唯一的民進黨4連任里長，也一直在藍營鐵票區為綠營爭取支持。他說，2024立委選舉，自己眼見永和區沒有人有意願參選，站在為黨開拓票源的立場，他毛遂自薦願意參選，沒想到黨中央的決定令人跌破眼鏡，寧願找一個和民進黨沒有淵源的人，也不願意支持在基層為黨打拚的忠誠民進黨員。

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莊銘淵原本宣布辭區黨部主任，說自己「努力不夠」，後來獲得何博文勸說打消辭意。他發文說，今天上午拜訪民進黨前祕書長羅文嘉，討論黨中央的徵召協調機制，以及永和徵召人選問題，最後以大局為重，還是以民進黨國會過半為首要目標。

但莊銘淵向李正皓喊話，既然認同民進黨團結台灣的理念，歡迎他加入民進黨。莊銘淵說，自己只是辭退黨務職位而已，並沒有退黨，所以不須將他拉回民進黨；但歡迎李正皓隨時連絡，可來辦公室申請入黨，程序完成後，他必定全力支持李正皓同志，一起努力團結台灣，在永和沙漠地區開出勝利花朵。

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