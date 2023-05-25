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    傳找「雞排妹」選立委惹議 民進黨曝艱困選區佈局原則

    民進黨徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，外傳中正萬華將徵召「雞排妹」引發不少議論。（資料照）

    民進黨徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，外傳中正萬華將徵召「雞排妹」引發不少議論。（資料照）

    2023/05/25 17:22

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，外傳中正萬華將徵召「雞排妹」引發不少議論。黨內高層受訪表示，黨內的人有機會贏必然會提自己人，但民調差距超過兩位數則另當別論，因此經黨主席賴清德拍板「外找」的選區，鎖定新生代「Y+DPP」透過徵召入黨，或策略合作擴大社會支持面，最後仍由主席決定徵召與否。

    黨內人士指出，艱困選區的立委佈局是向社會擴大徵詢不同代表人物，鎖定關注公共事務、擁有優秀論述能力、長期耕耘累積相當資歷的數位年輕世代參選人，共同點是都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨提供的更開闊的舞台，攜手讓台灣變得更好。

    對於徵召「雞排妹」參選台北市中正萬華立委的傳聞引發議論，據悉，在無黨籍立委林昶佐表態不競選連任後，黨內曾分階段討論並執行互比式及對比式民調，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然會提自己人，但差距超過兩位數則另當別論。

    根據黨內民調結果，吳沛憶、劉耀仁、顏聖冠3位表態參選中正萬華立委的在地議員，內部民調差距都達2位數，讓黨內高層傷透腦筋。黨內高層說，最後由黨主席拍板外找，並協調出合作原則，經討論決定鎖定「Y+DPP」，但最後徵召權是主席決定。

    至於3項合作原則，首先是鼓勵年輕世代參選，第二是採取「Y+DPP」的策略方向，「Y」意指民進黨願意和不同社會力量支持的人選合作，「+」代表擴大社會連結，「DPP」放在最後，代表民進黨願意扮演前述人選的後盾，藉由徵召入黨或策略合作，共同達成國會穩定過半的目標。

    第三是注入新血打破地方長期壟斷的結構，該高層說，艱困選區的對手多數是深具優勢或連任多屆、長期壟斷地方政治經濟結構的政治人物，包含新北市文山、新店、永和等，不利於民主健康發展，期盼新血注入，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。

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