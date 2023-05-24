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    雞排妹披綠袍選中正萬華區立委？ 財經網美胡采蘋：恐變成砲火專門戶

    藝人「雞排妹」鄭家純今認民進黨邀請她代表參選艱困選區中正萬華區立委。（資料照）

    藝人「雞排妹」鄭家純今認民進黨邀請她代表參選艱困選區中正萬華區立委。（資料照）

    2023/05/24 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人「雞排妹」鄭家純今稱民進黨邀請她代表參選艱困選區、台北市中正萬華區立委，對此，時常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋在臉書直言，雞排妹「從政很容易變成砲火專門戶」，請大家三思。

    胡采蘋今在粉專「Emmy追劇時間」發文說，「鄭家純是很率直可愛的人，但政治小白參政很容易變成老油條控制的棋子」、「我覺得鄭家純直率也勇敢，但從政很容易變成砲火專門戶，實在是大家都要三思」。

    她也提到，她比較支持曾歷任五屆市議員的顏聖冠，現任議員吳沛憶前程大好，但還需要磨練再直上立委比較好。這幾年民進黨不乏這類政治小白例子，但應該發揮作用的位置擺了小白，結果沒有盡到那個位置應該發揮的作用。黨內互相監督、合作也制衡，團隊才能在競爭中保持合作下，良性向前。

    胡采蘋認為，「資深有資歷的人更能幫助團隊前進，顏聖冠就是最適合的人呀」，而且她很溫和，很容易看起來同為中正萬華區參選人于美人欺負的樣子。

    此文一出，網友看法兩極，網友說，「論資歷有資歷而且也人也很好真的非顏莫屬了」、「支持顏，雞排的問題太多了」、「支持家純」、「唯一支持雞排妹！不是因為身材才選她的」等。還有網友力挺吳沛憶說，「吳應該比較適合」、「但是吳沛憶很正，想投她」。

    「財經網美」胡采蘋在臉書直言，不看好藝人「雞排妹」鄭家純批綠袍參選立委。（擷取自「Emmy追劇時間」粉絲團）

    「財經網美」胡采蘋在臉書直言，不看好藝人「雞排妹」鄭家純批綠袍參選立委。（擷取自「Emmy追劇時間」粉絲團）

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