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    雞排妹、林襄被點名選立委 鄭運鵬：若有空間可擴大合作

    「雞排妹」鄭家純、「樂天女孩」林襄成為選戰話題。（組合圖／圖擷自鄭家純、林襄臉書）

    「雞排妹」鄭家純、「樂天女孩」林襄成為選戰話題。（組合圖／圖擷自鄭家純、林襄臉書）

    2023/05/25 13:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2024立委選戰，藝人「雞排妹」鄭家純（現名︰鄭采勻）證實曾獲徵詢，黨內也點名「樂天女孩」林襄或可參戰。對此，立院民進黨團總幹事鄭運鵬今（25）日表示，如果有空間的話，他個人可以提攜晚輩，政黨也可以擴大合作。

    鄭家純昨證實，曾獲得「紅色鋼鐵人」（民進黨主席賴清德競選總幹事潘孟安）徵詢，引發各界討論。不過，有不具名綠委稱，若民進黨只想徵召名氣高的人選，除了找雞排妹參選立委，何不順便徵召高人氣的林襄。

    鄭運鵬今日受訪表示，民進黨主席賴清德的提名方向是「跨黨派」、「跨領域」、「跨世代」 的組合，他對此樂觀其成，也感謝年輕世代願意在艱困選區並肩作戰。

    至於後續徵詢，鄭運鵬說，鄭家純等知名人物都有不同的支持者和粉絲，在地方或不同領域會有不同意見，相信這是中央黨部徵詢或判斷的標準，感謝鄭在臉書說任何條件都可以協助，但是否參選、在哪個選區，最後會做比較清楚完整的規劃。

    鄭運鵬說，這有很多創意，包含昨天赴中執會報告的網球國手盧彥勳，是否可能與民進黨合作，或是啦啦隊明星，如果有空間，他個人可以提攜晚輩，政黨可以擴大合作，這都是對的方向。

    針對外界解讀為「選美」，黨團副幹事長洪申翰說明，整體提名策略和進程主要由黨部負責，但鄭家純之所以受到社會大眾青睞，並不只是外貌，而是正義感，她提出很清楚、具批判性的看法，這也是鄭為何被很多人認為有戰力的原因。

    洪申翰強調，就算鄭家純的外表受到社會肯定，但不應該只用這個角度來看她，更應看到她對社會各種不公平事件所提出的主張和論述能力，以及她提出的願景和期待。

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