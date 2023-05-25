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    國土功能分區如判南投死刑？議員要求暫緩實施

    針對國土功能分區劃設，引發民怨，南投縣議員陳淑惠等人，25日在議會要求暫緩實施，並高呼捍衛縣民土地權益口號。（記者張協昇攝）

    針對國土功能分區劃設，引發民怨，南投縣議員陳淑惠等人，25日在議會要求暫緩實施，並高呼捍衛縣民土地權益口號。（記者張協昇攝）

    2023/05/25 13:55

    〔記者張協昇／南投報導〕「國土計畫法」實施後，內政部重新劃設國土功能分區，南投縣幅員遼闊，山坡地比例高，多數土地被劃為國土保育區，議員陳淑惠等人25日在議會定期會總質詢時表示，現行劃設方式恐嚴重影響地主權益，甚至阻礙南投縣未來整體發展，有如判南投死刑，強烈要求縣府向中央爭取重新檢討劃設，捍衛縣民土地權益，否則即應暫緩公告實施。

    陳淑惠、林婷立、林憶如、游顥、廖梓佑、簡峻庭、謝明謀及李洲忠等議員表示，南投縣是全國唯一不靠海縣市，全國95%是山坡地，惟在「國土計畫法」實施、重新劃設國土功能分區後，縣境土地被劃分為「國土保育地區」占73.91%、「農業發展地區」則占20.26%，其中許多原本宜農宜牧、長期種植茶葉等農作物的山坡地，被劃為國土保育區，民眾憂心土地耕作等使用權益受影響、財產權遭剝奪，甚至阻礙南投未來整體發展，陳情不斷，由於此法嚴重擾民，被視為且與民爭利，造成民怨四起，強烈要求在未送中央審議公告實施前，應重新檢討劃設。

    縣府地政處長唐仁梂表示，針對國土功能分區重新劃設，縣府召開公聽會及說明會，廣泛收集民意及目的事業主管機關的意見，針對是否有地籍等問題劃設錯誤或有重新檢討修改分區必要，經重新修正送縣審議委員會審議通過，再呈報內政部審議委員會審議通過後才會公告實施。

    縣長許淑華則指出，國土功能分區重新劃設，依法將在2025年正式公告實施，在此之前，縣府將與民眾站一起，極力向中央爭取因地制宜，放寬劃設條件，避免縣民土地權益受損。

    南投縣政府在埔里鎮召開國土地功能分區諮詢說明會情形。（資料照，記者佟振國攝）（記者張協昇攝）

    南投縣政府在埔里鎮召開國土地功能分區諮詢說明會情形。（資料照，記者佟振國攝）（記者張協昇攝）

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