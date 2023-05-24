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    九二共識參加WHA主張迎合中共？陳以信：陳揆當年也如此

    國民黨立委陳以信。（翻攝臉書）

    國民黨立委陳以信。（翻攝臉書）

    2023/05/24 21:11

    〔記者林欣漢、黃靖媗／台北報導〕陸委會今天指出，國民黨立委陳以信等人主張「我國參加WHA，應複製2016年模式，以『九二共識，一中各表』，重回聯合國專門組織」，有迎合中共政治勒索之虞；陳以信晚間痛批，陸委會才是自降國格、自我作賤，他指出，行政院長陳建仁當年擔任前總統陳水扁政府的衛生署長時，同意用「中國台灣」參加世衛會議，才是迎合中共政治勒索，陸委會應該先批評陳建仁才對。

    陳以信表示，陳建仁於2003年擔任衛生署長，當年他希望台灣能參加世衛舉行全球SARS研討會，表示防疫資訊交換是全球性，「就算世衛以『中國台灣省』稱呼台灣，他認為台灣都應該參加」。

    陳以信再指出，2009年台灣首度以「中華台北」為觀察員加入世衛大會，當時陳建仁也以學者專家身分參與，並肯定台灣走出一大步，他對參加名義「個人不滿意，不過可以接受」，陳以信質疑，陳建仁是否忘記自己說過這些話？

    陳以信強調，2016年5月23日蔡英文政府的衛福部長林奏延，得以順利參加WHA，是因為WHA秘書處接受馬英九政府以「九二共識、一中各表」，來回應邀請函所列聯合國2758號與WHA25.1號決議文，顯示以九二共識對應聯合國2758號決議文具有可行性，當年台灣能成功參加WHA就是最好的明證。今天蔡政府除此可行捷徑而不由，最後犧牲的還是全體台灣人的健康權益。

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