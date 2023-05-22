WHA再封殺台灣參與 醫盟：中國綁架聯大決議是台灣最大挑戰

中國代表團今天再次於ＷＨＡ「二對二辯論」中，惡意曲解聯大第2758號決議，稱台灣參與須按照一中原則處理。（翻攝自大會直播）

2023/05/22 18:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）今天裁定，不將我12個友邦提出的「台灣參與案」列入議程。中國與巴基斯坦再次於「二對二辯論」中，惡意曲解聯大第2758號決議，稱台灣參與須按照一中原則處理；我國友邦史瓦帝尼與馬紹爾群島則為台灣發聲。台灣醫界聯盟指出，今年邦交國未反擊中國關於聯大2758號決議的謬論，此框架是目前對台灣國際參與最嚴重的挑戰，台灣應持續堅定地向國際宣傳、拆解並回擊中國及其盟友對聯大決議的綁架與誤導。

WHA總務委員會於日內瓦時間21日晚間召開閉門會議，大會主席在今日大會中表示，關於12個國家向世衛（WHO）提出「台灣參與案」作為補充提案列入大會議程，總務委員會決議不予列入。按照慣例，大會透過「二對二辯論」處理。

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中國老調重彈強調，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，接著表示「聯大第2758號決議早已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，中國台灣地區參與世衛組織活動，必須按照一個中國的原則處理」。中方建議主席不將涉台提案納入大會議程。

巴基斯坦發言論調和中國一致，附和中國稱「聯大2578號決議以及世衛大會的25.1號決議說明要在一中原則下處理」。巴基斯坦並稱台灣友邦的提案是「將政治敏感議題帶到專業的世衛來，影響到會議的重點」。

史瓦帝尼則表示，台灣自2017年以來因政治考量被排除在大會之外。1948年世衛成立之時頒布的世衛組織法聲明所有人的健康是實現和平安全的根本。台灣有能力為全球衛生事業做出貢獻，疫情大流行顯示世界必須團結一致，才能克服我們集體面對的衛生挑戰，讓所有利益相關方、尤其像台灣這樣做出重要貢獻的利益相關方一同參與，尤其重要。

馬紹爾也指出，台灣曾連續8年受邀作為觀察員參加大會，且台灣抗疫表現良好，不該讓政治至上、不該把台灣排除在外，「不能讓台灣掉隊」。

大會主席在「二對二辯論」結束後，裁示遵循總務委員會決定，不將我國友邦提案列入大會議程。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，儘管WHA場外、各國支持充分，但場內的政治交鋒卻相對冷卻。友邦國家在「二對二辯論」的友台發言，多聚焦在呼籲全球回到WHO憲章訂定的初衷、在WHO成立75週年之際，重新省思關於健康權的包容與平等意涵，可是卻不見去年美國盯場史瓦帝尼破解2758號謬論的論述。

林世嘉表示，目前對台灣國際參與，最嚴重的挑戰就是「聯大第2758號決議」被中國惡意解讀與綁架，而形成的「一中決議案」框架。中國和其盟友持續惡意綁架該決議，試圖向全球加深「台灣是中國的一部分」的不實訊息。我國應持續堅定地向國際宣傳，該決議及世衛大會25.1號決議僅處理「中國代表權」，並沒有允許中國代表台灣，也沒有定位台灣是中國的一部分；2005年中國與WHO簽署的諒解備忘錄，使中國能不合理地單方決定台灣能否出席或參與。

林世嘉建議，我國宣傳需進一步拆解與回擊中國與其盟友對於2758號決議的綁架與誤導。台灣被排除這件事，是世界對不起台灣，而不是台灣對不起世界。台灣應把握機會大聲爭取，將國際支持集中到更具體與核心的議題；短期先爭取參與大流行公約、國際衛生條例等對全球衛生安全至關重要的WHO國際條約；中期則爭取在大會中通過決議文，要求幹事長必須常態性邀請台灣出席大會；長期而言則推動以台灣名義成為WHO正式會員國。

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