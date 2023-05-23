台灣連7年遭WHA拒於門外 矢板明夫怒批「WHO是不公不義的團體」

矢板明夫認為，病毒攻擊人類時，是不分國籍和政治信仰的，防治傳染病的大規模發生，是全人類的課題。（資料照）

2023/05/23 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕今年在日內瓦舉辦的第76屆世衛大會（WHA）於21日開議，儘管在國內外多方人士的幫忙之下，台灣在這次世衛大會仍沒有被邀請參加。資深媒體人矢板明夫認為，因政治的理由，將一個2300萬人的群體拒之門外，是非常不智的，此舉也證明「WHO（世界衛生組織）是一個不公不義的團體」。

矢板明夫表示，非常遺憾今年台灣又沒有被邀請參加世界衛生大會，雖然今年台灣付出了很大的努力，但現實是殘酷的，因邦交國的減少，今年為台灣提案的友邦比例年要少。另外在中國及巴基斯坦的阻撓下，台灣加入世界衛生大會的提案胎死腹中，也沒有被列入大會的正式議題。

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矢板明夫指出，雖在日本廣島出席G7七大工業國首腦會議的國家，基本上都已經以不同的方式，表達對台灣加入世界衛生組織（WHO）的支持。但這些國家畢竟在聯合國中還是少數，仍有100個以上的國家不願意得罪中國，或是在金錢的誘惑、或者在政治壓力下，依然不支持台灣的加入。

矢板明夫續指，台灣不能夠加入WHO，是台灣的損失，但同時也是WHO的損失。病毒攻擊人類時，是不分國籍和政治信仰的，防治傳染病的大規模發生，是全人類的課題。雖然台灣今年的努力依然沒有成功，但可以確定的是，台灣的努力全世界都看到了，支持台灣的人也越來越多。

中國國台辦發言人昨針對台灣被拒絕參加WHA一事，發表評論稱「堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。矢板明夫認為，事實恰恰相反。支持台灣才是當今世界的人心所向、大勢所趨。台灣人的健康和人權，絕不能期待別人的恩賜，是需要全體台灣人團結起來一起爭取的。

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