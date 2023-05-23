為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣連7年遭WHA拒於門外 矢板明夫怒批「WHO是不公不義的團體」

    矢板明夫認為，病毒攻擊人類時，是不分國籍和政治信仰的，防治傳染病的大規模發生，是全人類的課題。（資料照）

    矢板明夫認為，病毒攻擊人類時，是不分國籍和政治信仰的，防治傳染病的大規模發生，是全人類的課題。（資料照）

    2023/05/23 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕今年在日內瓦舉辦的第76屆世衛大會（WHA）於21日開議，儘管在國內外多方人士的幫忙之下，台灣在這次世衛大會仍沒有被邀請參加。資深媒體人矢板明夫認為，因政治的理由，將一個2300萬人的群體拒之門外，是非常不智的，此舉也證明「WHO（世界衛生組織）是一個不公不義的團體」。

    矢板明夫表示，非常遺憾今年台灣又沒有被邀請參加世界衛生大會，雖然今年台灣付出了很大的努力，但現實是殘酷的，因邦交國的減少，今年為台灣提案的友邦比例年要少。另外在中國及巴基斯坦的阻撓下，台灣加入世界衛生大會的提案胎死腹中，也沒有被列入大會的正式議題。

    矢板明夫指出，雖在日本廣島出席G7七大工業國首腦會議的國家，基本上都已經以不同的方式，表達對台灣加入世界衛生組織（WHO）的支持。但這些國家畢竟在聯合國中還是少數，仍有100個以上的國家不願意得罪中國，或是在金錢的誘惑、或者在政治壓力下，依然不支持台灣的加入。

    矢板明夫續指，台灣不能夠加入WHO，是台灣的損失，但同時也是WHO的損失。病毒攻擊人類時，是不分國籍和政治信仰的，防治傳染病的大規模發生，是全人類的課題。雖然台灣今年的努力依然沒有成功，但可以確定的是，台灣的努力全世界都看到了，支持台灣的人也越來越多。

    中國國台辦發言人昨針對台灣被拒絕參加WHA一事，發表評論稱「堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。矢板明夫認為，事實恰恰相反。支持台灣才是當今世界的人心所向、大勢所趨。台灣人的健康和人權，絕不能期待別人的恩賜，是需要全體台灣人團結起來一起爭取的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    WHA再封殺台灣參與 醫盟：中國綁架聯大決議是台灣最大挑戰
    2023/05/22 18:41

    WHA再封殺台灣參與 醫盟：中國綁架聯大決議是台灣最大挑戰
    陳建仁預錄影片現身WHA場外平行論壇 喊話國際合作
    2023/05/21 22:35

    陳建仁預錄影片現身WHA場外平行論壇 喊話國際合作

    夏日特惠 探索海島新玩法
    台灣人日內瓦踢館！ 持「習病毒」看板嗆中國使館
    2023/05/20 21:37

    台灣人日內瓦踢館！ 持「習病毒」看板嗆中國使館
    又沒收到WHA邀請函 薛瑞元：19日晚間如期赴瑞士
    2023/05/17 13:29

    又沒收到WHA邀請函 薛瑞元：19日晚間如期赴瑞士

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    台灣連6年未受邀參加WHA 民眾黨團籲政府拿出更靈活外交方針
    2023/04/19 13:13

    台灣連6年未受邀參加WHA 民眾黨團籲政府拿出更靈活外交方針
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播