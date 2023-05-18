前進WHA發聲！台灣聯合國協進會WHO宣達團 搭機赴日內瓦

台灣聯合國協進會2023WHO宣達團由團長張宗達醫師（左四）率團，今晚搭機前往日內瓦，在WHA場外表達台灣的聲音，讓全世界知道，WHO就缺少我們台灣這塊拼圖。（記者姚介修攝）

2023/05/18 22:18

〔記者姚介修/桃園機場報導〕台灣聯合國協進會2023WHO宣達團由團長張宗達醫師率團，今晚（18日）搭機前往日內瓦，張宗達說，宣達團會在WHA世界衛生大會場外表達台灣的聲音，讓全世界知道，世界衛生組織（WHO）就缺少我們台灣這塊拼圖，希望可以加入，為全世界健康與衛生做出最大的貢獻。

張宗達醫師是台灣聯合國協進會常務監事，他說，這次是去日內瓦WHA大會，雖然無法進入會場，但是他們會盡全力在場外為台灣爭取加入，希望可以在不久的將來加入WHO或WHA。1971退出聯合國後，台灣就像孤兒，一直被擋在國際組織門外，最主要就是有一塊大石頭，也就是台灣的「惡鄰」中國大陸，雖然台灣在SARS及Covid-19防疫方面都表現得很好，但一直被中國屏蔽在門外，對WHO來說，是失去了一個「模範生」。

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台灣聯合國協進會理事、副團長曾琮愷說，WHO祕書長譚德塞說過，不能遺漏任何對世界衛生有貢獻的國家，這次新冠肺炎如果不是台灣及早發現通報制止，這場人類浩劫將會更為嚴重，希望譚德塞說到做到。

這次宣達團團員還有台灣聯合國協進會理事史書華醫師、邱致皓醫師、杜承哲醫師，以及吳欣岱醫師、武執中醫師、韓明榮醫師、新北陳乃瑜議員、台灣聯合國協進會青年代表楊欣慈，宣達團今晚11點35分搭乘阿聯酋航空到杜拜，再轉赴日內瓦。

2023WHO宣達團團長張宗達醫師說，台灣就像孤兒，一直被擋在國際組織門外，最主要就是有一塊大石頭，台灣「惡鄰」中國大陸，對WHO來說，是失去了一個模範生。（記者姚介修攝）

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