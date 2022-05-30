台灣連6年遭拒WHA門外 民眾黨立委向政府建言

民眾黨立委呼籲政府參考WHA會議重點，落實防疫資訊整合、弭平民眾資訊落差。（記者陳政宇攝）

2022/05/30 10:47

〔記者陳政宇／台北報導〕世界衛生大會（WHA）甫落幕，WHA連6年拒絕台灣以觀察員身分參與會議，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立法委員高虹安和蔡壁如今（30）日召開記者會，呼籲政府仍須參考本次WHA會議討論重點，落實防疫資訊整合、弭平民眾資訊落差，未來更要提出彈性且靈活的外交政策，積極促成各國聲援台灣，進而提案邀請台灣加入國際組織。

立委邱臣遠表示，10個理念相近的國家及馬爾他騎士團在WHA會中為我國仗義執言，還有法國、德國、盧森堡、捷克及立陶宛在WHA發言直接提到台灣；尤其法國參議院在5月以「0票反對」壓倒性挺台參與國際組織，德國國會在WHA前夕要求當局支持台灣參與WHA，顯示歐盟與國際社會更加意識到台灣在公衛領域扮演的關鍵角色，對此必須感謝我國第一線外交人員的努力。

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邱臣遠指出，台灣自2017年起，第6年未被以觀察員身份邀請參與WHA，外交部應持續深化台法及台德關係，以帶動歐盟各國支持台灣參與國際組織；衛福部應會同外交部研擬台灣抗疫經驗，主動提供各國；而針對9月召開的「國際民航組織大會」（ICAO），請外交部持續爭取參與。

立委高虹安表示，本次WHA大會工作重點，在於利用科學、研究創新、數據和數字技術的力量預防流行病。台灣不僅能分享防疫上優秀的人民素質與進步的科技和醫療水平，也能向世界展示我們科技防疫上的成果。拒絕擁有高度科技發展、醫療研究水平的台灣參與世界衛生大會，絕對會是世界衛生大會與全球公共衛生安全體系的一大損失。

高虹安指出，2年多來經歷疫苗不足、PCR量能不足、專責病房短缺、快篩短缺、疫苗平台效能不佳、法傳系統塞車當機、視訊看診APP形同虛設等弊病，政府別再自滿於開高走低的防疫成績，必須跟上國際腳步，以科學和數據進行預先防疫，終止疫情「三天一小亂、五天一大亂」。

立委蔡壁如表示，WHA剛剛結束，國際組織將台灣排除在外，影響民眾權益，期許政府能夠展現更靈活且彈性的外交政策，外交要爭取的不是政治利益，而是國民權益。今年WHA有一個主題是政府對公共衛生緊急事件的準備、反應與韌性。這麼多孩子走了，不只是病毒更是人禍！政府對公共衛生緊急事件的準備、反應與韌性，完全不及格，反映出指揮中心對疫情走向的輕忽與錯估。

蔡壁如指出，確診個案急速增加時，總統蔡英文喊出「重症清零」，從今天的結果看來，只是口號嗎？新加坡的兒童死亡數字是「零」！因為他們在走向共存之前就已經開好兒科的專責病院，台灣呢？走掉的孩子，就是因為來不及救治就死了，這是指揮中心根本沒有預料到的事。為什麼家長要帶著孩子徹夜排隊打疫苗？因為他們對政府沒有信心。指揮中心的超前部署，是犧牲人命的代價換來的，現在行政院長蘇貞還要去抓那些講出人民心聲的人，還好意思說自己是人權律師嗎？

民眾黨團認為，健康與公衛是基本人權也是普世價值，台灣參與WHA權利不該受到政治干擾，2300萬民眾的健康更不該被排除在世界公衛體系之外，政府應努力弭平防疫資訊落差，外交政策也必須更加靈活，持續深化與歐盟等國際社會的關係，促成各國支持台灣參與國際組織，持續爭取加入各種國際組織的入場券。

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