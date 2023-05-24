WHA多國挺台 中方稱炒作 美駁斥中國：世衛應接納台灣

世衛大會（WHA）大會發言首日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等8國為台灣發聲，圖為美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）。（取自WHO會議直播）

2023/05/24 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十六屆世衛大會（WHA）發言首日，就有日、英、澳、法、美、捷克、加拿大與瓜地馬拉等八國為台灣發聲，讚揚台灣是良好榜樣，應獲參與機會。中國在廿二日會議尾聲行使答辯權，批評聲援台灣的國家是在炒作、違反「一中原則」；美國隨即同樣行使答辯權駁斥中國，重申世衛（WHO）理應接納台灣。

發言首日 美日英等8國為台發聲

WHA大會在瑞士日內瓦召開中，會議伊始，我國友邦貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島等四國在WHA閉門總務委員會與大會，先為台灣參與提案與中國、古巴和巴基斯坦辯論；進入各國發言環節後，亦有多個理念相近國家和友邦接力在有限的發言時間裡聲援台灣，依序有日本、捷、英、澳、瓜地馬拉、美、法、加拿大等。

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日本代表發言指出，應對傳染病控制等全球衛生議題時，應借鑑良好例子，例如台灣；捷克代表也說，各國應尊重平等原則，全力支持台灣以觀察員身分參與WHA。

中國又彈一中 美提對抗武肺援台

在各國挺台的強大聲勢下，中國在廿二日會議結束前要求行使答辯權，批評為我國聲援國家「炒作」、「以台制華」，稱友台發言違反聯合國相關決議及「一個中國原則」，要求各國「不要干涉中國內政」。中國批評「台灣民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立」，聲稱中國中央政府已對「台灣地區」作出妥善安排。

美國也立即行使答辯權駁斥中國。美方代表說，根據WHO宗旨，在協調全球衛生工作時納入所有利益相關者是很關鍵的，「尤其是在有效對抗COVID-19上有第一手經驗的人。因此，美國會維持長久以來的政策，支持台灣有意義地參與國際場合，包括世衛組織」。

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