WHA開議 日本：應對全球衛生問題須借鑒台灣

日本駐台代表日前表示，為了確保台灣不被遺漏，能夠持續應對國際保健問題以及將台灣的見解確實地與國際社會共享，日本將持續強力支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。（圖取自日本台灣交流協會臉書）

2023/05/22 19:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）進行中，在大會發言首日，日本代表團發言時直接聲援台灣。日本強調，在應對全球衛生問題時，必須借鑒良好例子，「例如台灣」，而且也應避免造成任何地理真空，不應該落下任何區域。日本已連續多年在大會發言中支持台灣參與，且從間接提及升級成直接點名聲援。

今年逢世衛（WHO）成立滿75周年，日本代表5月22日在WHA大會發言環節中，首先向WHO在保護及促進健康的努力致敬，也向土敘大地震的罹難者們表達深切哀悼，同時表示將繼續堅定支持受影響的人們。

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此外，日本也在發言中嚴詞譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。日本表示，俄羅斯片面改變現狀，動搖國際秩序的基礎，破壞烏克蘭的主權和領土完整，同時也違反了國際法，「我們強烈譴責這一行徑，日本會繼續支持烏克蘭政府保護其人民」。

日本接著指出，日本今年擔任G7主席國，甫在廣島舉辦峰會，本月也在長崎舉辦衛生部長會議。這兩次會議都強調了3個主要議程，即加強預防防範和應對未來的衛生突發事件、助力實現更有韌性公平和全民健康覆蓋、以及促進關於公平獲取醫療的創新措施。G7國家這兩年共從公司部門捐出480億美元，應對全球衛生挑戰，日本也希望，組織能在促進全球健康工作上發揮領導力。

日本話鋒一轉表示，日本亦想要強調，在應對全球衛生問題、如傳染病的控制時，「我們必須要借鑒良好的例子，例如台灣，他們已經取得了公衛方面的極大成功，也要避免造成任何地理上的真空，不應該讓任何的區域落下，這樣才可以預防傳染病在全世界蔓延」。

日本結語承諾，日本將會繼續與社會及其他相關組織密切合作，建立一個更加健康、公平、和以及繁榮的全球社會。

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