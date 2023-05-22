WHA開議 日本：應對全球衛生問題須借鑒台灣
〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）進行中，在大會發言首日，日本代表團發言時直接聲援台灣。日本強調，在應對全球衛生問題時，必須借鑒良好例子，「例如台灣」，而且也應避免造成任何地理真空，不應該落下任何區域。日本已連續多年在大會發言中支持台灣參與，且從間接提及升級成直接點名聲援。
今年逢世衛（WHO）成立滿75周年，日本代表5月22日在WHA大會發言環節中，首先向WHO在保護及促進健康的努力致敬，也向土敘大地震的罹難者們表達深切哀悼，同時表示將繼續堅定支持受影響的人們。
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此外，日本也在發言中嚴詞譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。日本表示，俄羅斯片面改變現狀，動搖國際秩序的基礎，破壞烏克蘭的主權和領土完整，同時也違反了國際法，「我們強烈譴責這一行徑，日本會繼續支持烏克蘭政府保護其人民」。
日本接著指出，日本今年擔任G7主席國，甫在廣島舉辦峰會，本月也在長崎舉辦衛生部長會議。這兩次會議都強調了3個主要議程，即加強預防防範和應對未來的衛生突發事件、助力實現更有韌性公平和全民健康覆蓋、以及促進關於公平獲取醫療的創新措施。G7國家這兩年共從公司部門捐出480億美元，應對全球衛生挑戰，日本也希望，組織能在促進全球健康工作上發揮領導力。
日本話鋒一轉表示，日本亦想要強調，在應對全球衛生問題、如傳染病的控制時，「我們必須要借鑒良好的例子，例如台灣，他們已經取得了公衛方面的極大成功，也要避免造成任何地理上的真空，不應該讓任何的區域落下，這樣才可以預防傳染病在全世界蔓延」。
日本結語承諾，日本將會繼續與社會及其他相關組織密切合作，建立一個更加健康、公平、和以及繁榮的全球社會。