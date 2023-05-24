交部、台鐵高官去im.B主嫌豪宅開趴？台鐵局：照片非考察當天

立委陳琬惠質詢畫面。（記者楊丞彧翻攝）

2023/05/24 20:52

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im.B主嫌「宜蘭豪宅開趴」 台鐵局副局長朱來順被爆也在場

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金詐騙25億元，上千人受害，藍綠政要都有與主嫌曾耀鋒（現名曾國緯）「合照」被爆料，民眾黨立委陳琬惠今天在立法院交通委員會質詢時更指出，立院交通委員會2020年6月12日安排到宜蘭考察後，交通部時任次長黃玉霖及台鐵高層等人，還到土地開發商的曾耀鋒的豪宅開趴。對此，黃玉霖說，他那時已經離開交通部。

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陳琬惠直指，交委會2020年6月12日安排宜蘭考察，考察結束後，交通部時任次長黃玉霖（現台灣民主基金會執行長）、台鐵時任局長張政源及台鐵現任副局長朱來順，被爆料參與曾耀鋒於五結鄉的「豪宅派對」。她更拿出一張有張政源、朱來順與曾耀鋒的合照，特別詢問交通部長王國材，相關人員是否有依法請假？有沒有違反「公務員服務法」？要不要移送監察院調查？

黃玉霖說，他在2020年5月就已經離開交通部次長職務，怎麼可能在2020年6月12日還以次長身分，去參與立法院交通委員會考察，完全沒有這件事情。

另外，台鐵局調查後確認，陳琬惠拿出的照片，並非交委會在2020年6月12日考察後的照片，而是張政源在2020年7月14日、15日舉辦2天1夜的台鐵高階主管共識營時，於7月14日晚間10點左右所拍下的照片。當時有參與訓練營的台鐵主管說，7月14日當天在宜蘭傳統藝術中心辦理主管共識營，活動結束後先去吃了晚餐，晚間9點左右，張政源表明在宜蘭有位朋友要請喝茶，然後就邀請一些台鐵主管，共同前往那個朋友在宜蘭的豪宅（或是農舍）。

據了解，那天晚上在豪宅中，主要是在聊車子，像是曾耀鋒買一輛車幾百萬等等，在場台鐵官員大多覺得他們是不同世界的人，大概聊1個多小時後，在晚間11點左右就離開，陳琬惠所拿出的照片也是在那時候拍下。

對於交委會考察結束後，是否有前往豪宅，張政源、朱來順則未回應。

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