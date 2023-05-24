黃敬平質疑初選不公提假處分 國民黨：5/28民調照常進行

國民黨桃園市議員黃敬平角逐桃園市第5選區立委初選，上午前往桃園地院遞狀聲請假處分，要求國民黨暫停執行黨內初選民調。（記者余瑞仁攝）

2023/05/24 13:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市立委第5選區初選28日起將連續3天進行民調，市議員黃敬平今（24）日到法院聲請假處分、要求暫停民調；國民黨桃園市黨部表示，民調問卷是中央黨部設計，政黨對比人選用「民進黨候選人」，中央黨部也有相關的規定，民調仍按既定期程於28日至30日進行。

國民黨桃園市黨部指出，民進黨在這選區原本有議員楊家俍、劉仁照參選，楊家俍民調勝出，卻宣布退選，由於民進黨尚未公布參選人，黨部只能以「民進黨候選人」做民調，黃敬平認為應將有意參選的「劉仁照」列為對象，才提出假處分。

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黨部人員指出，民調問卷是中央黨部設計，過去台北市黨部也因為沒有特定對象，政黨對比人選用「民進黨候選人」，中央黨部也有相關的規定，這部分並沒有疑義，民調仍按既定期程於28日至30日進行。

黨部人員表示，第5選區原本有立委呂玉玲，議員黃敬平、舒翠玲登記，舒翠玲宣布退出，主委黃敏恭日前邀請呂玉玲、黃敬平，說明民調問卷內容和協調相關事宜，由於楊家俍退選，民進黨未宣布提名人選，按照慣例對比式民調將以「民進黨候選人」為對象，但黃敬平不接受用「民進黨候選人」作民調對象，並認為黨部規定，有意參選者應該列為對象，要求以劉仁照做為政黨對比對象，不過未被接受。

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