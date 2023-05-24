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    國民黨桃園第5選區立委初選 黃敬平轟民調不公、怒斥「政治霸凌」

    桃園市議員黃敬平角逐國民黨桃園市第5選區立委初選，上午前往桃園地院遞狀聲請假處分，要求國民黨暫停執行黨內初選民調，更激動怒斥是政治惡勢力對他的「政治霸凌」。（記者余瑞仁攝）

    桃園市議員黃敬平角逐國民黨桃園市第5選區立委初選，上午前往桃園地院遞狀聲請假處分，要求國民黨暫停執行黨內初選民調，更激動怒斥是政治惡勢力對他的「政治霸凌」。（記者余瑞仁攝）

    2023/05/24 12:46

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選5月28、29、30日連3天晚上將進行民意調查。桃園市議員黃敬平要挑戰現任立委呂玉玲，他認為民調題目不公、「要做掉他」，今天（24日）上午前往桃園地院狀聲請假處分，要求國民黨暫停執行黨內初選民調。

    國民黨桃園市第5選區立委初選波折不斷，呂玉玲原本面臨黃敬平和另一市議員舒翠玲挑戰，三腳督大戰讓該區成藍營全桃最激烈戰區，經桃園市長張善政協調，舒翠玲以團結為由宣布退出初選，成為呂玉玲、黃敬平捉對廝殺，加上民進黨提名的市議員楊家俍宣布退選、後續人選未定，選情更為詭譎多變。

    黃敬平表示，雙方昨天在國民黨桃園市黨部進行二次協調會，他委由律師朱光仁與辦公室主任出席，在協調民調政黨對比對手名單時，呂玉玲提議依民進黨原本提名的市議員楊家俍退選，民進黨尚未推出參選人，建議民調以「民進黨候選人」為對手；但他認為國民黨初選作業規範中本來就明文規定有「他黨有意參選人」，也就是應以仍爭取民進黨提名的該黨市議員劉仁照為對手，雙方協調不成。

    黃敬平爆：對手家家戶戶送麵包、給里長走路工

    黃敬平說，雙方協調未果，他另提議初選時程延後，等候民進黨對手確定再進行初選民調，但呂玉玲未接受，黨部卻偏袒仍照既定時程進行初選民調，且黨部引用民調作業規範，「如協調不成，得以『民進黨候選人』或『○○黨候選人』代表」，決定政黨對比對手為「民進黨候選人」；黃對此激動抨擊市黨部不公，配合政治家族惡勢力「要做掉他」，因為對比式民調佔初選85％，「民進黨候選人」的題目設計根本對現任者具有優勢。

    黃敬平更大爆對手「家家戶戶送麵包、動員里長發傳單給1000元走路工」，這根本是「政治霸凌」，他沒有錢可以對抗，因此向法院提出假處分聲請，也呼籲選區選民，若最後仍在28日起進行初選民調，請關心、支持他與國民黨的朋友為他抱不平，對抗政治霸凌、對抗政治惡勢力。

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