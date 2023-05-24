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    駁斥部分媒體兩岸政策言論 洪奇昌：技術性議題必須對等、有序處理

    前海基會董事長洪奇昌今天表示，相關媒體社論批評政府的兩岸政策與推動開放觀光措施，這與兩岸協力重啟觀光交流的努力成果有較大的出入，同時也與台灣社會需求有較大的出入。（資料照）

    前海基會董事長洪奇昌今天表示，相關媒體社論批評政府的兩岸政策與推動開放觀光措施，這與兩岸協力重啟觀光交流的努力成果有較大的出入，同時也與台灣社會需求有較大的出入。（資料照）

    2023/05/24 10:46

    〔記者羅添斌／台北報導〕中國國台辦日前宣布「恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務」，我方主管機關則向北京提出了「對等、雙向、同步」三大期待，但卻有部分媒體質疑政府沒有誠意，認為「只是把「談」當做拖延、阻擋陸客來台觀光的藉口」，前海基會董事長洪奇昌今天表示，相關媒體社論的詮釋，與兩岸協力重啟觀光交流的努力成果有較大的出入，同時也與台灣社會需求有較大的出入。

    洪奇昌認為，技術性議題必須對等、有序處理。今年2月3日，他就曾撰文表示，「兩岸社會與官方交流能夠有序重啟，是兩岸共利的好事」，當時主張的重點有二，一是鼓勵兩岸恢復交流、二是必須重啟交流必須「有序」。

    他表示，所謂有序，是因為2019年以來，北京先後停止中國大陸籍人士來台自由行、以及團體旅客來台；以及疫情期間兩岸航點、海關業務斷鏈等技術性議題，需要兩岸公權力共參與克服，此絕非單邊作為一蹴可即。

    誠如觀光局張錫聰局長所言，「兩岸的觀光需要雙方坐下來談，針對事務性的問題溝通，且疫情三年間景點的變化，雙方也要互相了解，才方便雙方的政策配合。」換言之，不論是台灣民眾訪陸，或者大陸民眾來台，都涉及兩岸航點航勤、地勤人力甄補、兩岸CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）對接。

    洪奇昌指出，觀光旅遊應是雙向、同步開放。政府歡迎陸客來台的心意是明確且一貫的。今年政府提出的600萬境外旅客來台目標中，就有100萬中國大陸籍旅客的目標值。

    然而，中國大陸的日前公布的政策，僅是准許中國大陸「地接社」承攬台灣旅遊團赴陸觀光業務；並未開放中國大陸組團社招攬陸客來台業務，也未開放陸客自由行簽證。

    換言之，若只有台灣民眾前往大陸旅遊消費，但大陸民眾卻不能過來，顯然對台灣住宿業、餐飲業、運輸服務業、汽車租賃業、旅行服務業、娛樂休閒服務業，以及零售業，等泛觀光旅遊業者及從業人員並沒有好處。

    洪奇昌表示，兩岸觀光旅遊恢復常態，是兩岸政府、社會的共識。自他擔任台灣觀光旅遊聯盟總會總會長以來，更深知台灣旅遊業的期待。他理解媒體的愛深責切，但也期待公眾肯定政府的努力成果。誠如王滬寧都說要恢復擴大兩岸交流需要「逐步」推動，當務之急，應是雙方政府都願促成兩岸觀光小兩會能夠進行會晤、協力，縷順各項對接機制，方可早日促成兩岸觀旅產業復甦。

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