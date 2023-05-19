富察遭控煽動分裂國家 李明哲：中國再次證明文明和蠻荒差異

八旗文化總編輯「富察」李延賀3月赴中探親時被拘捕失聯，至今已超過50天。（翻攝自臉書）

2023/05/19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀3月到中國探親時被拘捕失聯，至今已超過50天。中國國台辦發言人馬曉光17日宣稱富察涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，相關案件正進一步辦理中。對此，曾遭中共關押囚禁的NGO工作者李明哲認為，富察的案件只是再次證明中國政府離世界先進文明潮流更遠了一步。

李明哲發文說說，台灣市面上的出版品琳瑯滿目，有批判國家政策的，討論國家制度走向，甚至揭露時弊，猛烈批判政治人物，或者史觀南轅北轍也所在多有，這在任何民主國家都是常態，但是在中國卻成了「煽動顛覆國家政權」。

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李明哲指出，台灣保障任何生活在這片土地上的人民在負責任的前提下，都有言論自由。而該言論自由甚至包含「顛覆」台灣的政府，只要不是用暴力的方式。不管是報章雜誌，還是定期的選舉，現代文明保障每個公民能「合法」煽動和顛覆自己的政府。

李明哲提到，正是這樣的「顛覆」行為，讓人民把台灣當成安身立命的地方，也把民主、人權、言論自由視為必須捍衛的價值。不單獨屬於台灣，世界文明也把這些價值視為「進步潮流」。

李明哲續指，中國政府的發言卻明明白白告訴世人「中國否定這些價值，中國要和這樣的進步價值背道而馳！」中國政府意圖用自己「蠻荒」的手段，否定全世界熱愛自由民主民眾所珍視的價值，否定人類文明進步的潮流。

針對富察被捕，李明哲認為，又再一次讓世人見識到中國政府「真實」的一面，不只是和世界的差異，更是文明和蠻荒的差異。同時也只是在再次證明中國政府離世界先進文明潮流更遠了一步而已。

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