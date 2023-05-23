節能慢半拍！中市逾4成路燈未換裝LED燈 成效六都墊底成議會箭靶

節能慢半拍，中市逾4成路燈未汰換成LED燈，議員指六都最慢。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/23 21:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任指出，中市目前還有9萬多盞傳統路燈尚未換裝LED燈，在六都中遙遙落後，節能慢半拍，台南訂6月前將全面更新為LED路燈，台中卻尚無全面汰換計畫，促市府基於節能、省電費及齊一全市路燈照度，在明年上半年前加速汰換成LED燈；台中市副市長黃國榮指出，會請建設局精算包括汰換預算及每年省下的電費精算，再請財主單位逐年編預算汰換。

張玉嬿說，市府2016年推動水銀路燈汰換成LED節能路燈至今，全市21萬7千盞路燈，有11萬8千盞傳統路燈順利換裝，民眾明顯感受戶外夜間變亮，普遍肯定LED路燈有助減少光污染，六都中新北市早在2015年10月已全面將路燈汰換成LED，接著台北、桃園、高雄也在2020年前陸續完成全面換裝，台南市訂今年6月全部更新為LED路燈，只剩台中做半套，汰舊換新進度在六都墊底。

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張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任表示，市府汰換成LED節能路燈後，市庫每年節省1億多元電費，減少近4萬公噸二氧化碳排放量，但全市還有逾4成的傳統路燈穿插其中，以致路段路燈亮度不一，夜間路燈明暗不一，對視力不佳的民眾恐有安全疑慮。眾人促市府加強汰換計畫，明年上半年就全面啟用智能路燈，並加裝「人因智慧照明系統」，選擇最佳照明模式，有效提升交通安全。

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