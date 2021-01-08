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    LED路燈採購弊案峨眉鄉長、建設課長、竹東鎮代會主席收押

    新竹地檢署偵辦新竹縣LED路燈採購弊案，新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平（民進黨員）、峨眉鄉長王增忠（國民黨籍）與峨眉鄉建設課長魏宇祥等3人被收押。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地檢署偵辦新竹縣LED路燈採購弊案，新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平（民進黨員）、峨眉鄉長王增忠（國民黨籍）與峨眉鄉建設課長魏宇祥等3人被收押。（記者蔡彰盛攝）

    2021/01/08 18:52

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣LED路燈採購弊案，聲請羈押禁見新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平（民進黨員）、峨眉鄉長王增忠（國民黨籍）與峨眉鄉建設課長魏宇祥與4名業者等共7人，新竹地院傍晚裁准羈押陳、王、魏等3人。

    新竹檢方偵辦新竹縣轄內竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦理LED路燈汰換採購案，7日指揮法務部廉政署廉政官、檢察事務官共計百餘人，持新竹地方法院搜索票，執行搜索13人共20處，並通知被告、證人共26人到案說明。

    經專案小組主任檢察官、檢察官共12人漏夜偵訊後，認為被告即新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠、建設課長魏宇祥與江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者，共7人違反貪污治罪條例，涉嫌對於職務上行為行、受賄及違反商業會計法等罪嫌重大，有串證、滅證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押並禁見；其餘被告張姓等6人均諭知各交保10萬元，目前全案持續積極偵辦中。

    初步了解，2018年新竹縣有多處鄉鎮執行「落日計畫」的LED燈汰換案，其中竹東及峨眉鄉傳出有公務員涉嫌貪瀆，圖利廠商，新竹檢方指揮廉政署前往2處公所與廠商等相關人等住居所搜索，並帶回多名承辦人員及業者深入偵訊。

    初步了解，竹東與峨眉等新竹縣鄉鎮執行2018年度「落日計畫」，該計畫由中央撥款、各鄉鎮自行發包工程，將原有路燈汰換成LED燈。檢廉專案小組接獲檢舉，懷疑公所承辦人員圖利特定廠商，從中收取回扣，據了解王增忠是在擔任峨眉鄉公所主任秘書期間，與業者往來被疑有不法情事，而陳昌平則因本身交遊廣闊，遭檢舉替業者護航，二人都因涉案情節重大且有串證之虞，因此均遭法院裁定收押禁見，檢方指出全案因卷證與涉案人數甚多，不排除案情將擴大偵辦。

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