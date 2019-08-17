中市換LED路燈 年省1億電費

2019-08-17 17:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府2016年起配合中央辦理「水銀路燈落日計畫」，至2018年共汰換9萬2701盞為較節能的LED路燈。建設局今（17）日表示，換LED路燈後，申請台電用電器具變更，不僅在保固期間省下大筆維護經費，每年更為市庫省下1億多元電費。

經濟部推動「水銀路燈落日計畫」，前市長林佳龍市府團隊獲經濟部能源局補助7億4911.7萬元，全市9萬2701盞水銀路燈將汰換成LED路燈。當時建設局表示，每年約可減少4萬5272公噸的二氧化碳排放量，相當於開闢88座台北大安森林公園的減碳量。

前建設局長黃玉霖說，換成LED路燈後，並向台電申辦用電器具變更，將200瓦水銀燈更換為65瓦LED燈，每盞每月電費可節省約90元，1年省1億多元。此外，2017年LED路燈故障通報率較2016年同期下降23.3%，減少約800件通報案件。

建設局表示，為落實市府對於環境保護與節能永續的決心，在專案結束後，市府持續盤點市轄路燈，並依法向台電公司申辦用電器具變更，採節能燈具費率計算電價，希望有效降低電費支出、減輕財政負擔。

今年來，已有8900盞路燈汰換為較節能的LED燈具、4000盞路燈廢止用電，初步評估每月可省下72萬6000元電費，1年就可節省871萬元支出；考量LED路燈的效益及長遠路燈維護，市府將持續協調台電加速汰換水銀路燈為LED燈，為市民謀取最大福利。

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