控賴惠員碩士論文抄襲 徐巧芯向中正大學具名檢舉

國民黨台北市議員張斯綱（左起）、徐巧芯及游淑慧及張斯綱召開記者會，控訴民進黨立委賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲。（記者蔡亞樺攝）

2023/05/23 10:43

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徐巧芯控碩論抄襲 賴惠員秀比對結果反擊：噴口水政治專家

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台南市第一選區立委初選，由現任立委賴惠員出線爭取連任，國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱今上午召開記者會，控訴賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲一名研究生高參發的論文，訪談題目相似、連指導教授也一樣，徐巧芯表示，她上午9時具名向中正大學檢舉，呼籲民進黨總統參選人賴清德清查撤銷賴惠員的立委提名，如果不撤銷代表學倫條款是打假球。

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徐巧芯在記者會中拿出高參發在2006年1月完成撰寫的中正大學政治學研究所碩士論文「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」，接著出示賴惠員2009年中正大學政治學碩士論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」。

徐巧芯指出，她把論文放在系統做比對，發現賴惠員論文移除訪談內容，有36.8％找到重複資料，其中跟高參發論文相似度22％、10％來自維基百科。賴的文獻探討40到44頁抄高參發的19到22頁、研究方法81頁到84頁抄高參發31到33頁，訪談題目149頁到151頁與高參發137和138頁也是一樣，只將雲林縣改成台南縣而已，賴惠員就是抄襲高參發、維基百科做論文。

徐巧芯認為，這起論文抄襲案，跟新竹市長前市長林智堅論文抄襲案有87％相像，無論是研究方法、文獻檢閱，以及訪談題目做抄襲，把別人的架構拿來做質性研究。賴惠員是賴清德公布學倫條款後，第一起被發現的疑似抄襲案件，若學倫條款是玩真的，賴清德應該撤銷對賴惠員提名，如果不敢撤銷提名，就代表學倫條款是打假球。

游淑慧表示，這起論文抄襲是他們接到檢舉後進行比對查證，相較民眾黨前立委蔡壁如論文16%被認定抄襲而被撤銷學位，賴惠員論文抄襲的可疑性更高。民進黨公職人員必須簽署學位學術論文聲明書，民進黨是否一一將候選人論文進行比對，如果有請民進黨中央出示賴惠員比對結果，如果沒有學術條款就是騙人，詐騙集團騙鈔票、抗中保台騙選票、權貴合影騙信任、論文抄襲騙學位，呼籲民進黨能夠查清這四個騙。

張斯綱說，賴清德多次力薦賴惠員，上一次立委選舉賴惠員還鬧出是不是跟賴清德兄妹的爭議，這一次學倫爭議 賴清德大刀是否願意砍向力薦的候選人，賴惠員願不願意接受檢視，民進黨的學倫政治承諾是不是騙選票的方式，特別在台灣社會學問高、學位高，如果論文抄襲就是騙選票、騙信任。

國民黨台北市議員徐巧芯控訴民進黨立委賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲，訪談題目也相似。（記者蔡亞樺翻攝）

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