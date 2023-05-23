徐巧芯控賴惠員抄襲 民進黨：將以相同標準審視侯友宜等參選人

民進黨發言人張志豪表示，若國民黨持續拿學倫政治操作，民進黨將以相同標準全面審視國民黨參選人。（記者陳昀攝）

2023/05/23 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨北市議員徐巧芯等人今指控，民進黨立委賴惠員的中正大學政治學研究所碩士論文涉抄襲，賴回應，為昭公信，她願將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查。民進黨也表示，國民黨並非專業審查機關，如果要一再拿學倫政治操作，民進黨也將以相同標準，全面性審查國民黨所有參選人，包括先前曾有博士論文爭議的總統參選人侯友宜。

民進黨發言人張志豪今受訪表示，賴惠員已表示會將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，民進黨予以尊重，但也必須提醒國民黨及特定人士，不要一再拿學倫政治操作、噴政治口水，如果要刻意地持續操作，民進黨將用跟徐巧芯同樣的標準來全面性審查國民黨所有參選人。

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張志豪質疑，如果以同樣的標準來看，台中立委參選人顏寬恒的多明尼肯大學MBA學位、中華大學行政管理研究所碩士學位，經得起質疑嗎？包括侯友宜過去引發的博士論文爭議與質疑，民進黨也會用跟徐巧芯一樣的標準全面性檢視。

張志豪強調，學倫問題必須交由學術單位來進行專業性、全面性、嚴格的審查，提醒國民黨及徐巧芯等人不要持續噴政治口水。徐巧芯並不是學術單位的專業審查機關，請不要扼殺專業單位的審查機制，如果要這樣操作，民進黨也將即刻全面檢視國民黨所有參選人。

針對平面媒體民調顯示，侯友宜獲提名後支持度下滑5%、民進黨總統參選人賴清德反而上升，張志豪說，民調起起伏伏，但民進黨會持續自我審視，賴清德會持續針對國政提出正面論述，提出更多有利國家發展的政策，希望侯陣營跟國民黨約束黨籍人士，持續用「戰狼式」操作，無助自己的選情。

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