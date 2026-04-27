日本退將解析高市早苗「台灣有事」 迫中國重寫攻台劇本

日本前陸將小川清史，25日應「日本李登輝之友會」之邀發表演說，解析日本首相高市早苗「台灣有事」國會答辯的重要戰略意義。（記者林翠儀攝）

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯提到台灣若遭海上封鎖，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國異常的強烈反彈。日本前陸將小川清史在一場演講中分析指出，高市的發言極具衝擊性，等於表明日本可能在「平時階段」就介入，這已打破了中國原有作戰前提，迫使中國必須重寫侵台的劇本。他並強調，這是非常大的戰略訊號。

小川清史曾任陸上自衛隊西部方面總監，目前為日本智庫「日美台關係研究所」資深研究員，他在25日應「日本李登輝之友會」之邀發表講說。

請繼續往下閱讀...

他指出，高市的國會答辯後，中國駐大阪總領事揚言對她「砍頭」，而日本某在野黨黨魁也一直要求她撤回發言，近乎崩潰的激烈反彈相常異常。但若從軍事角度來看，高市的發言的確極具衝擊性。

小川指出，中國對台作戰構想，可分為3階段，第一階段，即平時階段，包括對台發動認知戰、圍堵、阻止外國介入；第二階段是由演習轉為實戰，進行飛彈與網路攻擊；第三階段則是全面登陸作戰。

中國的核心戰略目標，是在美日等外國勢力介入前，迅速完成對台灣的控制，設想的狀況是外國在第3階段全面入侵時才介入，但高市首相的發言，等於表明日本可能在第一階段就介入。這對中國軍事計畫是重大衝擊，因為其原本假設是外國不會在初期介入，一旦這個前提改變，中國整個作戰計畫都必須重寫，包括兵力配置與模擬演算。

他指出，這也就是為什麼中國會強烈反彈，甚至要求撤回發言。從軍事角度來看，這是非常大的戰略訊號。

2022年共軍在美國眾議長裴洛西訪台後發動圍台軍演，當時設了6個主要演習區，其中一處位於日本與那國島附近，而當時發射的飛彈也掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內，等於是打到了日本家門口。然而，共軍去年底再次發動圍台軍演，主要實彈射擊演習區從6個減為5個，少了緊鄰與那國島附近的一塊。

小川表示，共軍在裴洛西訪台後的軍演，很可能是直接套用既有作戰計畫的一部分。之後中國調整演習，刻意避開日本EEZ，也顯示其在意日本是否介入。 由於飛彈落入EEZ，都可能構成日本存亡危機事態的判定依據。

小川指出，台灣的戰略是「防衛固守」與「縱深防禦」，目標是拖延時間，直到外國勢力介入。也就是說，中國想要速戰速決，而台灣則要盡可能延長戰事。而日本若提前表態可能介入，將大幅提升嚇阻效果，使中國難以達成速戰速決的目標。

他舉例提到台灣引進108輛新型美國製M1A2T戰車後，曾詢問台灣國防部相關人員，這些戰車旅將如何運用，他指出，日本在冷戰時期於北海道部署的戰車，主要做為防禦與機動反擊，然而台灣給他的回答是，不會採用機動反擊，而是將戰車分散部署於各個陣地，用於持久戰。小川表示，這是一個非常高招的戰術選擇，徹底以防禦為核心。

小川進一步指出，從戰術原則來看，進攻方通常需要3倍於防禦方的兵力才能取勝。目前台灣陸軍約10萬人，若依3倍原則，中國至少需要30萬兵力，戰車數量也需達到300輛以上。再加上補給問題，如糧食、燃料、彈藥等，這些都是極為龐大的負擔。

但中國至今登陸艦艇建設仍不足，反而在航艦與空中加油能力上投入較多，這在攻台作戰中未必是最有效的配置。顯示中國整體戰力配置存在某種不平衡，甚至可能反映出決策體制的問題。

小川表示，從這些因素來看，目前的安全環境並非「隨時可能被攻擊」的失控狀態，而是透過防衛建設，逐步建立嚇阻效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法