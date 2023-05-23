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    首頁　>　政治

    賴惠員遭控論文抄襲 中正大學：收到檢舉案後啟動調查程序

    國民黨台北市議員張斯綱（左起）、徐巧芯及游淑慧及張斯綱召開記者會，控訴民進黨立委賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲。（記者蔡亞樺攝）

    國民黨台北市議員張斯綱（左起）、徐巧芯及游淑慧及張斯綱召開記者會，控訴民進黨立委賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲。（記者蔡亞樺攝）

    2023/05/23 12:12

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨台南市第一選區立委初選，由現任立委賴惠員出線爭取連任，國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱今上午召開記者會，控訴賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲一名研究生高參發的論文，訪談題目相似、連指導教授也一樣，徐巧芯表示，她上午9點具名向中正大學檢舉。

    中正大學主任秘書楊宇勛表示，賴惠員於2009年畢業，取得中正大學政治學系碩士，本校收到檢舉案後將啟動調查程序，行文相關權責單位，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查。

    高參發在2006年1月完成撰寫中正大學政治學研究所碩士論文「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」，賴惠員2009年完成中正大學政治學碩士論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」。

    對遭控論文涉抄襲，賴惠員稍早回應，她的論文已於今年度3月進行相似度比對，相似部份多是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合比對系統24%之內的標準，「徐巧芯為蹭聲量，無所不用其極」。

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