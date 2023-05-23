徐巧芯控碩論抄襲 賴惠員秀比對結果反擊：噴口水政治專家

賴惠員說，她的論文已於今年度3月進行相似度比對，符合比對系統24%之內的標準。（資料照）

2023/05/23 11:03

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控賴惠員碩士論文抄襲 徐巧芯向中正大學具名檢舉

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨北市議員徐巧芯等人今（23）日指控，民進黨立委賴惠員的中正大學政治學研究所碩士論文涉抄襲。對此，賴惠員回應，她的論文已於今年度3月進行相似度比對，相似部份多是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合比對系統24%之內的標準，「徐巧芯為蹭聲量，無所不用其極」。

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國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱今上午召開記者會，控訴賴惠員2009年中正大學論文涉嫌抄襲一名研究生高參發的論文，訪談題目相似、連指導教授也一樣，徐巧芯表示，她上午9時具名向中正大學檢舉，呼籲民進黨總統參選人賴清德清查撤銷賴惠員的立委提名，如果不撤銷代表學倫條款是打假球。

對此，賴惠員表示，專業的學術倫理不應被政治口水取代，「徐巧芯議員是噴政治口水的專家，但絕非學術倫理的專家」，更遑論自己的論文已於今年度3月進行相似度比對，論文相似度並未逾越中正大學獲得碩士學位的標準。而相似的這部份，大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準。

賴惠員說，為昭公信，她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯議員的政治口水。至於徐巧芯指控的「重複度36%」一事，純粹是為求特定目的，蓄意先射箭後畫靶，完全是以偏概全的抹黑。難道成功大學的論文比對系統，會比徐巧芯自己去網路隨便抓來的系統還不精準，真是貽笑大方。

「如今的國民黨墮落依然」，賴惠員直言，當我們在國際上拼外交、謀求台灣最大利益的同時。國民黨卻惡習不改，專在台灣的後院放火、扯後腿。我們需要的是提升台灣競爭力，保障國民的安全。她此刻正在瑞士日內瓦為台灣的權益奮鬥，請有良知的民眾全力支持；她也對國民黨的立委參選人，為了蹭選舉聲量，無所不用其極，表達最嚴重的抗議與憤怒。

賴惠員說，她的論文已於今年度3月進行相似度比對，符合比對系統24%之內的標準。（賴惠員辦公室提供）

賴惠員說，她的論文已於今年度3月進行相似度比對，符合比對系統24%之內的標準。（賴惠員辦公室提供）

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