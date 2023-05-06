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    揭論文涉抄襲被告獲不起訴 翁達瑞將對高虹安提誣告自訴

    旅美教授翁達瑞今天發文將對新竹市長高虹安向法院提起誣告自訴。（取自翁達瑞臉書）

    旅美教授翁達瑞今天發文將對新竹市長高虹安向法院提起誣告自訴。（取自翁達瑞臉書）

    2023/05/06 14:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）今天在臉書發文稱將對高虹安提起誣告自訴。他提到，前年10月揭發高虹安的博士論文涉及抄襲後，高虹安被民眾黨提名參選新竹市長，卻到台北地檢署告其誹謗，經近8個月的偵查，北檢確認高虹安的博士論文有18處抄襲，對該案做出不起訴處分，由於高虹安未聲請再議，他在文中提到，將到台北法院向高虹安提起誣告自訴。

    翁達瑞提到，他的委任律師已告知，高虹安並未聲請再議，全案不起訴確定。因此央請律師分析對高虹安提起誣告之訴的可行性。他也提供律師的分析結論，包括「高虹安博士論文確實有抄襲的情節，亦為其自己所明知，卻仍執意反於真實而提出刑事告訴，此部分應有成立誣告罪之餘地。」

    他也根據律師的建議，將跳過台北地檢署，直接到台北地方法院對高虹安提起誣告的自訴。並提到有三大理由，包括展現其強烈的提告決心，並可減輕地檢署的負擔，且誣告罪行明確易於舉證。

    翁達瑞提到，介入公共評論都以筆名發表文章，目的在保護個人隱私。但被高虹安等人提告後，他返台面對官司，並表達法治社會的公民有提告的權利，也有被告的義務。因此坦然面對這幾起官司，希望司法裁決能釐清兩項社會爭議。

    翁達瑞指出，揭發高虹安的論文抄襲，究竟是正當的公共評論或惡意的毀人名譽？高虹安對其提告誹謗，究竟是正當的自保訴訟或濫訴的選舉作秀？而北檢已針對第一項的公共評論，無誹謗情事做出不起訴處份，因此他將到地院提出對高虹安的誣告自訴，希望透過台北地院的審判，社會大眾就可得知高虹安對他提告的原始動機。

    新竹市長高虹安。（資料照）

    新竹市長高虹安。（資料照）

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