監委5/25巡查高雄 23、24日開放登記陳情

監委25日巡查高雄，高市府23、24日開放登記陳情。（翻攝大寮區公所臉書粉專）

2023/05/22 10:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕監察委員蔡崇義及林郁容為關心民情，將於5月25日上午10時20分至11時50分，在高市大寮區公所接受民眾陳情；高市行政暨國際處表示，本次陳情以預約為主，有需要民眾可在23、24日兩天登記。

行國處說明，為讓陳情過程順利進行及協助巡察委員提早瞭解案情，以有效解決陳情民眾問題，本次受理民眾陳情以預約登記為主，民眾可於5月23至24日上午9時至11時、下午2時至4時，親至高市府四維行政中心3樓行國處視察室預約，或以電話預約（07-3368333轉2074或3034）。

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未及預約登記者，也可於5月25日至現場登記，處理順序先由預約登記者，依時間先後排序進行，其次再為現場登記者，預約民眾於報到時，若預約號碼已過號，則比照現場登記排序。

行國處提醒，登記時應備妥陳情人國民身分證正本、陳情相關資料及陳訴書1式3份；如委託他人登記者，則應另攜帶委任書、委任人及受任人國民身分證正本。

由於預約陳情者優先排序登記，為使陳情作業順利進行，陳情資料至遲須於5月24日下午4時前送達行國處視察室，或傳真至07-3373049，亦可用電子郵件寄送至kaohsiungaia@kcg.gov.tw，方完成預約登記。

陳訴書及委任書格式可至高市府行政暨國際處網頁、申辦服務、申辦表單下載。

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