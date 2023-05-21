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    李東憲舉五星旗被起底 台南教練：沒武德的人背叛國家剛好而已

    教過李東憲的教練對他的評語是，「會背叛師門沒有武德的人，背叛國家出賣朋友，剛剛好而已！」圖為網傳李東憲加入共產黨的畫面。教練指認穿黑衣者就李東憲。（讀者提供）

    教過李東憲的教練對他的評語是，「會背叛師門沒有武德的人，背叛國家出賣朋友，剛剛好而已！」圖為網傳李東憲加入共產黨的畫面。教練指認穿黑衣者就李東憲。（讀者提供）

    2023/05/21 20:04

    〔記者蔡文居／台南報導〕長住中國的台籍人士李東憲，日前以個人名義參加在南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，奪下銅牌後高舉五星旗，引起非議。台南市跆拳道委員會今天質疑李東憲為了個人在中國發展，甘為中國統戰棋子，誤導社會，有失運動家精神，該委員會予以強烈譴責。

    李東憲在台南是個非常具爭議性的人，台南跆拳道界對他的評價不佳，大家也不想理他，不想和他有所瓜葛，也沒在聯絡。一位教過他的教練對他的評語是，「會背叛師門，沒有武德的人，背叛國家、出賣朋友，剛剛好而已！」

    南市跆拳道委員會主委蔡旺詮表示，李東憲是台南人，但並非台南市跆拳道委員會的會員，也不是該會的教練，他在台南並沒有合法道館，也不能在台南教跆拳。他在台南是一個爭議人物，提到他這次舉五星旗的行為，台南跆拳道界也都搖頭。

    蔡旺詮說，早在5、6年前，李東憲因和資深教練有財務糾紛，而離開台南到中國發展。他這次是以個人名義參加比賽，他身上穿的台灣「TPE」道服應該是自己製作的，比賽得獎卻高舉五星旗，以此混淆視聽，誤導社會大眾，非常不道德。他為了在中國發展，利用比賽向中國政治表忠，以此來貶低自己的國家，非常不可取，也有違運動家精神。

    蔡旺詮說，這次亞太壯年運動會跆拳道賽，每個人都可報名參加，難度並不高。過去李曾參加國手選拔，但實力不夠都沒選上，因此他從來也沒代表過台南及台灣參賽過。熟識他的教練批評他沒有武道精神，不尊師重道，要大家不要去理他，他只是想出名而已，因與資深教練有財務糾紛，現在可能也不敢回來台灣。

    李東憲參加跆拳道賽，奪下牌後高舉五星旗引起非議。有網友在臉書PO李帶領他和另一台灣人加入共產黨，事後已撤文。（擷取自網路）

    李東憲參加跆拳道賽，奪下牌後高舉五星旗引起非議。有網友在臉書PO李帶領他和另一台灣人加入共產黨，事後已撤文。（擷取自網路）

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