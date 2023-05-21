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    習近平「東升西降」恐成真 矢板明夫：日本升起、中國下降

    矢板明夫指出，歷史證明，凡事企圖和國際主流社會、普世價值抗衡的政權或武裝勢力，其下場都是頭破血流，並表示習近平常說的「東升西降」可能發生，只不過會是「日本升起、中國下降」。（法新社）

    矢板明夫指出，歷史證明，凡事企圖和國際主流社會、普世價值抗衡的政權或武裝勢力，其下場都是頭破血流，並表示習近平常說的「東升西降」可能發生，只不過會是「日本升起、中國下降」。（法新社）

    2023/05/21 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）領袖20日發表聯合聲明，針對中國在東海及南海的軍事化行徑提出警告，重申台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，針對G7聲明，中國則是強烈抗議。資深媒體人矢板明夫對此發文表示，中國近期舉辦的中亞峰會完全無法與G7相比，習近平愛說的「東升西降」可能發生，只不過會是「日本升起、中國下降」。

    矢板明夫提到，中國對G7聯合聲明表達強烈抗議，抗議內容大意就是認為一切都是別人錯，中國自身代表的就是正義。矢板明夫以清末八國聯軍為例，表示當時慈禧太后也對多國發表宣戰詔書，其中許多地方與今天中國外交部的抗議內容有相似之處，慈禧太后在詔書中怒斥了列強「無禮橫行」，強調了正義在大清一方、抗爭一定會勝利。

    矢板明夫提到，當八國聯軍在大沽口登陸後，一路勢如破竹，慈禧和光緒皇帝西逃，半年後就簽下了喪權辱國的辛丑條約。矢板明夫認為，歷史證明了凡事企圖和國際主流社會、普世價值抗衡的政權或武裝勢力，不論是大清、納粹德國、軍國主義日本，還是近年的伊斯蘭國、普廷的俄羅斯，其下場都是頭破血流。

    矢板明夫指出，此次在日本召開的廣島峰會，除了G7以外，還有包括烏克蘭、澳洲、印度等多國參與，基本上代表國際社會的主流意見，而中國為了與G7抗衡，找了5個中亞國家舉辦一個小規模的中亞峰會，無論格局還是影響力都無法和G7相比，但中國媒體卻大量報導，中國堅持走上與國際主流社會抗爭的道路，就代表和慈禧太后的命運越來越近。

    矢板明夫認為，日本在此次廣島峰會期間，國際地位極速上升，向國內外展現「日本已重獲政治大國地位」，他也說：「習近平一直愛說東升西降，意思是中國升起、美國下降，但是看到最近的國際形勢，忽然覺得東升西降其實有可能會發生在東北亞，是日本升起、中國下降。」

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