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    涉im.B詐騙案風暴 陳歐珀鞠躬道歉：若有參與詐騙就退選

    民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，19日出面說明，強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但自己絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。 （記者劉信德攝）

    民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，19日出面說明，強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但自己絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。 （記者劉信德攝）

    2023/05/19 13:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下。陳歐珀今（19）日出面鞠躬道歉，他坦言識人不明、交友不慎，但絕無跟詐騙集團掛勾，「如果我有參與詐騙行為，我退選沒有問題」。

    針對黃國昌所指控內容，陳歐珀今日出面表示，他今天稍早將自陳書送達中央黨部主動說明案情，他絕對沒有像黃國昌所指控跟詐騙集團掛勾，這絕非事實，還原整件事情根本，曾國緯多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，許多人被他假身份蒙在鼓裡，「我個人識人不明、交友不慎，我在這裡向所有社會大眾深深一鞠躬，表示道歉」。

    陳歐珀指出，在不知情狀況下，他接受曾國緯的一些贊助，自己願全數捐出，作為詐欺受害人的補償基金，強調自己絕無跟詐騙集團掛勾，也沒參與過曾國緯im.B債權平台說明會、或跟曾有任何資金往來。

    關於自陳書內容，他說，主要說明自己的羅東後援會和汽車使用情形，他女兒和陳姓支持者女兒、張淑芬等三人合資，一人出1、200萬元左右，還貸款2千多萬元，目前房子正在出租狀態，相關金流都可以查證，證明沒有不法，這個事件他也深切檢討，台灣社會詐騙案件太多，很多政商名流和檢警調都受騙，大家應一起打擊詐騙。

    針對外界要求退選一說，陳歐珀表示，他有聽到這個聲音 「如果我有參與詐騙集團掛勾，如果我有參與詐騙行為，我退選沒有問題」；他也呼籲，不要用含沙射影的方式來抹煞他個人的人格，這是非常沒有道德的事情。

    媒體詢及座車及捐款等問題，陳歐珀回應，座車本來是選後要歸還，對方說車子用不到，有需要就拿去用，但上月發現這個新聞之後，才知道糟糕，對方有詐騙前科，因此上個月就歸還、沒在使用；至於要捐多少，他坦言還沒細算，「我說到做到」。

    媒體追問，是否認爲自己受騙？陳歐珀不諱言稱，這世界詐騙行為太多，稍有不慎就會受騙，自己去年擔任立院司法委員會召委，不斷呼籲政府打詐，全民一起努力，真的不可不慎。

    此外，針對有黨內人士評估影響綠營選情？陳歐珀強調，他會更堅定要求政府和民間部門一起打詐。

    民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，19日出面說明，強調自己絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。 （記者劉信德攝）

    民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，19日出面說明，強調自己絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。 （記者劉信德攝）

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