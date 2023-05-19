陳歐珀捲入im.B詐騙案 國民黨要求向被害人與社會道歉

國民黨今日上午召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會。（記者施曉光攝）

2023/05/19 12:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會，點名民進黨主席賴清德應該出面為民進黨立委陳歐珀長期接受詐騙集團供養一事向社會以及受害者道歉，現場還安排被詐騙75萬元的受害人「敗家輝哥」，透過電話連線方式，出面痛訴求助無門，「敗家輝哥」並稱受害者自救會今天下午2點將在台北地檢署按鈴控告集體訴訟，國民黨立委王鴻薇則說國民黨的律師群將提供受害者協助。

王鴻薇指出，詐騙全台的im.B借貸媒合平台，詐欺金額高達25億之多，造成許多民眾家庭破碎、財產損失，就連被害人的身障補助金都要詐騙，令人髮指，該詐騙集團負責人與民進黨很多高層人士都有親近合照，這意謂該集團與綠營關係匪淺，其中陳歐珀長期接受該集團供養，包含服務處、保母座車，都是該集團負責人曾耀鋒及女友張淑芬提供。

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王鴻薇表示，陳歐珀第一時間還裝傻稱不知情，但自己的服務處、座車由誰提供，怎麼可能不知情，陳歐珀明顯就是被詐騙集團供養。

王鴻薇進一步指出，陳歐珀的「溪南服務處」原址過去是「亞太國際地產」辦公室，該公司以英國房地產專家的名號，假投資、真吸金被起訴，陳歐珀究竟與該公司有何關係？而「溪南服務處」在2022年為「宏盛資產管理顧問有限公司」，該公司負責人潘志亮是im.B案件中的財務主管，現已遭羈押，陳歐珀服務處不論前世或今生，都與詐騙集團脫不了關係，就是詐騙集團大本營。

她呼籲民進黨主席賴清德，陳歐珀已經被民進黨提名參選立委，提名陳歐珀的賴清德是否應出面表達看法，並向社會與詐騙受害人道歉？賴清德可以裝死嗎？如何好意思要人民信賴民進黨？

被害人「敗家輝哥」則表示，im.B詐騙集團以前新聞主播盛竹如的形象，在台灣經營8年之久，沒有任何單位可管，去年還曾參加金管會指導的台北創新金融展活動，所以讓投資人相信該平台合法，沒想到背後竟是詐騙集團。

「敗家輝哥」說，他曾經提告，想討回自己的錢，卻被要求自己查對方的身分證、戶籍地，根本求助無門，如今詐騙主嫌都已經脫產，相信在案件爆發之前，一定有人通風報信。

在王鴻薇引導受訪下，「敗家輝哥」說，自己昨天才知道陳歐珀與詐騙集團有關，並痛批非常可惡，原本投資人的錢應該是拿去幫助有需要借錢的人，卻被拿去資助政黨與政治人物！

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