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    連比丘尼也不放過 詐騙集團恫嚇「不匯款就拘提」

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

    2023/05/18 09:46

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，詐騙集團連比丘尼也不放過，以假檢警老梗手法，恫嚇「不匯款，就拘提！」，嚇壞比丘尼到鳳山區1間銀行臨櫃匯款290萬元，見警勸說還稱「偵查不公開不行說」，警方告知是詐騙手法，查證確實為警示帳戶，比丘尼才恍然大悟，幸好保住存款。

    警方調查，詐騙集團亂槍打鳥給70歲比丘尼，謊稱是假警官偵二隊劉隊長，誆騙有不肖人士利用她的名義在新北市開戶，作為詐騙人頭帳戶使用，並透過LINE將「假傳票」傳給比丘尼，要求她到銀行匯款290萬元。

    假警官稱比丘尼若是沒有配合匯款，就要強制拘提，並以「偵查不公開」理由，要求比丘尼不能讓任何人知道案件，比丘尼嚇壞前天飛奔鳳山區1間銀行臨櫃匯款150萬元後，還要到另一間銀行臨櫃匯款140萬元，到同一個指定帳戶。

    行員關心詢問比丘尼臨櫃匯款用途，比丘尼僅稱要給「親戚」，卻不願詳談做何用途，行員擔心比丘尼匯款大筆金額可能是遭到詐騙，通報鳳山警分局文山所，巡佐王俊評、警員龔哲嶔到場處理。

    2員關心詢問比丘尼為何匯款？比丘尼卻一直保持沉默，不願向警方多做解釋，很緊張地表達拒絕「不行啦！」，警方耐心安撫她的情緒，比丘尼才以手機亮出假警官恫嚇她的法院文件。

    員警問她被告知涉及刑事案件？比丘尼才道出實情「偵二隊劉隊長跟我說，我沒有匯款的話，要來拘提我！」，甚至以「偵查不公開」為由，要求比丘尼不能讓任何人知道案件。

    警方了解後安慰她，「妳不要緊張，完全沒有事，警察絕不會要求匯款來辦案」，

    比丘尼才同意「親戚」受款帳號，提供警方做查證，警方一查果然是遭到通報的人頭警示帳戶。

    警方告知她這是詐騙手法，最重要就是錢沒有損失，警方更拍胸脯向比丘尼保證「沒匯款絕對沒問題！」，才讓比丘尼放下心中大石頭，打消匯款290萬存款念頭，終於保住畢生積蓄。

    鳳山警分局提醒民眾，切記阻詐3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打110、165求證，才不會讓辛苦儲蓄落入詐騙集團手中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

    詐騙集團連比丘尼也不放過，恫嚇「不匯款，就拘提」，嚇壞比丘尼銀行匯款290萬元，幸好警方與行員聯手阻詐，保住她的積蓄。（圖由讀者提供）

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