陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴 民進黨創黨黨員呼籲退選

立委陳歐珀（如圖）捲入im.B詐騙集團風暴。（圖由陳歐珀服務處提供）

2023/05/18 22:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，宜蘭縣民進黨創黨黨員黃正源今晚以「給民進黨公開信」為題發文，盼陳歐珀退選，民進黨應重新提名；本報晚間9點多2度致電陳歐珀，但陳未接聽，無法得知他的回應。

前立委黃國昌今天上午發文，點名im.B詐騙集團羅東大樓4年前無償提供給陳歐珀競選連任時的羅東後援會使用，質疑陳歐珀收了im.B負責人曾耀鋒多少利益；陳歐珀回說，從未在im.B獲取利益，至於羅東後援會使用的大樓，他不慎接受贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳租金作為對im.B詐欺受害人的補償。

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不料，此案風波愈演愈烈，黃正源發文暗指陳歐珀當了3屆立委，應該心存感恩而不要讓自己的疏忽害黨受傷害，更要為黨保住這一席，牽扯詐騙案又是現在進行式怎拗得過，看了當事人解釋就等於坦承不諱的自白書，這還能選下去嗎？

黃正源說，陳歐珀若真的善良那就應該自請退選，把機會讓給年輕人，用心栽培下一代接班人方為上上之策，以大是之舉補大非之議，下台保住名節，他並非對同志落井下石，自己不往井裡跳別人哪有機會下你石，此文是對事不對人，看了不舒服請見諒。

PO文曝光後，民進黨籍前農委會主委林聰賢、前宜蘭縣代理縣長陳金德、冬山鄉長林峻輔等人都按讚。

民進黨創黨黨員黃正源臉書發文，呼籲民進黨宜蘭縣立委應重新提名。（圖擷取自黃正源臉書）

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