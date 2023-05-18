原民的交通正義！「枕頭山」吊橋8年搞不定 監院糾正桃市府

復興區枕頭山部落聯外吊橋8年搞不定，監委認為桃園市政府未整合協調處理，監察院依法通過糾正。圖為復興區跨越石門水庫區之「新溪口吊橋」。（資料照，記者李容萍攝）

2023/05/18 23:50

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察院18日發布新聞稿表示，監院內政及族群委員會通過監察委員郭文東、張菊芳、蕭自佑提案，糾正桃園市政府辦理枕頭山部落聯外交通吊橋工程延宕案。監委調查指出，本案整體工程計畫推動至今逾8年，處理態度十分消極被動；桃園市政府未整合協調處理，核有違失，依法提案糾正。監委期盼桃市府儘速完成工程及研擬暫行性協助措施，還給族人一條安全的通行環境。

監委指出，石門水庫於1964年竣工，當年興建計畫僅對淹沒區居民辦理土地徵收及拆遷安置，至於原桃園縣復興鄉奎輝里1鄰泰雅族的枕頭山部落，因未位於淹沒區內，故無相關處理方案。石門水庫竣工蓄水後，部落跨越大漢溪上游之通路遭淹沒，形成水路，部落居民進出須改以舢舨橫渡水庫，枯水期（水位低）時船隻無法行駛，則被迫涉水，曾發生學童溺水、年長者就醫延誤等情事，2009年間曾發生住戶被雷擊中引發火災，因無道路可通，須出動空中直升機及橡皮艇救災。

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監委表示，因民意反映，歷經北區水資源局、復興鄉公所及桃園市政府原住民族行政局規劃興建吊橋迄今，工程進度嚴重延宕。監察委員郭文東、張菊芳、蕭自佑提出調查報告表示，本案辦理過程有多點違失。

監委首先提到、復興鄉公所規劃改善枕頭山部落聯外交通，未妥為查明及確認環境影響評估實施標準規定內容並據以辦理，致先後終止工程規劃及環境影響評估委託技術服務案，徒耗辦理期程5年7個月及衍生不經濟支出326萬餘元，計畫未有實質進展，核有疏失。

監委接著表示，原民局推動枕頭山部落聯外道路計畫，期間未就涉及都市計畫保護區、水庫保護區之工程用地，妥為研謀處理方案；復未依原民會歷次意見申請撥用國有土地，又於編列私有土地取得經費後，迄未積極依規定擬訂徵購進度據以執行，影響用地取得作業，核有怠失。

監委指出，原民局辦理枕頭山部落聯外道路工程先期作業期間，未覈實規劃路廊與需地範圍面積，嗣環境影響評估審查通過後因故修正用地，迨審計單位查核提醒後，方續辦環境影響差異分析報告審查。

此外，監委更指，計畫推動期間，未詳為律定各項關鍵作業之預定辦理期程及提報列管，未能適時察覺異常情形並予以改善，致整體工程計畫自2015年4月14日推動到今年4月已8年，目前辦理進度僅止於通過環境影響說明書審查，完成工程細部設計，後續尚有環境影響差異分析報告審查、工程用地協議價購、工程用地地上權-耕作權人死亡之繼承人尋找等問題待處理，整體計畫處理態度十分消極被動，核有執行不力及計畫延宕疏失。

監委說明，查本案涉及都市計畫法、環境影響評估法、山坡地保育利用條例、自來水法、水庫蓄水範圍使用管理辦法、文化資產保存法、原住民保留地開發管理辦法、石門水庫水源特定區計畫等諸多專業法令，北區水資源局於2007年規劃興建吊橋實施環評送環保署審查，嗣考量該局非屬道路開發及管理機關撤案，後續辦理機關本應由原桃園縣政府出面整合所屬機關處理，方為妥適。然而當時卻僅由復興鄉公所承辦，復又因能力不足改由原民局接辦，致工程延宕迄今。

監委表示，桃園市政府未整合協調處理，核有違失，因此依憲法第97條第1項及監察法第24條之規定提案糾正。

另監委也說，為改善枕頭山部落聯外交通所規劃之吊橋工程，北區水資源局於2007年辦理時有實施環評送環保署審查，後因故撤案改由復興鄉公所重新規劃辦理，環保局審查認為本案尚未達環評認定標準應實施環境影響評估範圍，嗣公所無力續辦，再改由原民局接手辦理，環保局於協調會議時卻表示本案「應實施環境影響評估」，審核品質決策反覆，令主辦機關無所適從，允應深切檢討改進。

另監委也指，依原住民族基本法第15條第1項規定：「政府應寬列預算並督促公用事業機構，積極改善原住民族地區之交通運輸、郵政、電信、水利、觀光及其他公共工程。」石門水庫1964年竣工蓄水後，致枕頭山部落既有道路淹沒，長期以來居民僅能依賴舢舨橫越大漢溪進出，從原住民轉型正義角度來看，此為國家基礎建設計畫造成居民現今生活困境。既然枕頭山聯外橋梁興建計畫為桃園市政府確定執行之政策，期盼市府發揮團隊合作精神，儘速完成本案及研擬暫行性協助措施，還給族人一條安全的通行環境。

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