新北議長蔣根煌不爽傅崐萁列選策會成員 朱立倫「緩頰」下通過名單

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2023/03/15 17:25

〔記者施曉光／台北報導〕因應2024立委選舉，國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，但其中成員之一、國民黨立委傅崐萁一度被擔任中常委的新北市議長蔣根煌點名要求封殺，但最後在黨主席朱立倫的「緩頰」下，中常會通過這份組發會原始提案名單。

「中央選戰策略會報」由國民黨秘書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，總共10人。

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據了解，當朱立倫在會中詢問在場中常委是否同意這份名單時，蔣根煌立刻發言質疑傅崐萁在花蓮縣惡鬥花蓮縣議長張峻，並強調其他名單他都沒有意見，唯獨傅崐萁一人不行，朱立倫則當場緩頰，各地方都會有派系問題，他希望大家可以團結，相忍為黨，共同支持這份名單，最後中常會還是順利通過。

此外，由於李全教過去曾經涉案，媒體詢問是否會有爭議性，國民黨文傳會副主委林家興回應，國民黨在各地選區都有針對過去曾任議長、立委、縣市長的資深政治人物進行徵詢擔任意願，由於選策會委員是一份苦差事，不是權利，而是責任，國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭在徵詢過程中，有不少人都沒有答應接任，李全教過去在台南付出很多，有豐厚的政治經驗，目前李的相關司法案件已經服刑完畢，沒有任何爭議。

對於外界質疑不是說要採取最高道德標準，林家興解釋，所謂最高道德標準是指黨公職人員的提名，而選戰策略會報只是屬於黨內的組織作業，並不涉及黨章與提名條款

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新北市議長蔣根煌（左）傳出不滿立委傅崐萁列名國民黨「中央選戰策略會報」成員。（資料照）

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