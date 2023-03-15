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    台馬海纜雙斷 NCC︰修法重懲破壞海纜 規劃提升維修量能

    NCC副主委翁柏宗表示，將修法把破壞海纜也納入處罰範圍，並加重刑責。 （資料照）

    NCC副主委翁柏宗表示，將修法把破壞海纜也納入處罰範圍，並加重刑責。 （資料照）

    2023/03/15 16:53

    〔記者丁奕／台北報導〕台灣與馬祖的海纜分別於今年2月2日、8日遭中國船隻勾斷，害馬祖民眾上網不便，僅能靠微波備援系統，而海纜船最快也要4月20日才能來台維修。由於電信管理法只罰破壞岸上設施，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今表示，將修法把破壞海纜也納入處罰範圍，並加重刑責。

    現行《電信管理法》第72條規定，「損壞海纜登陸站、國際交換機房或衛星通信中心，致生公共危險者，處3年以上10年以下有期徒刑。」過失犯則處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金，其中並未包含破壞海纜者。

    翁柏宗指出，目前規劃修法將破壞海纜也納入電信管理法中，同時過失犯及蓄意犯都將加重刑責，但具體的加重程度等細節，還要和數位部、海巡署、國土安全辦公室等單位討論，屆時將再對外公布。

    至於是否因破壞海纜發生於海域上而執法困難，導致「有法無罰」的局面？翁柏宗強調，未來的法律會更加保護這些設施，除了可嚇阻想破壞的人外，也會與海巡署討論如何改善。

    NCC主委陳耀祥今於立法院備詢時，立法委員陳雪生也關注海纜議題，鼓勵台灣發展「海纜國家隊」，多名立委提案NCC及數位部應研議本土提升海纜維修能量。

    提案通過後，NCC也承諾將會研議，NCC官員指出，提升海纜維修能量不一定是要養一艘海纜船，要考慮是否要「為了喝牛奶養牛」，也會考慮與其他海纜船簽約優先維修，將邀集業者研議。

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