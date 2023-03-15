龍崎歐欣掩埋場爭議迄今未解 陳椒華籲政院依法廢止環評

時代力量立委陳椒華今天偕同民間團體共同召開「廢止歐欣環評 保護龍崎地景公園」記者會。（陳椒華辦公室提供）

2023/03/15 15:54

〔記者王千豪／台北報導〕台南龍崎歐欣掩埋場2003年通過環評，但因預定地擁有世界級的白堊泥岩自然地景，引發爭議，且環評案至今尚未廢止。對此，時代力量立委陳椒華和環保團體共同召開記者會，呼籲行政院長陳建仁基於保護淺山生態與維護世界遺產的完整性，責成環保署依法廢止歐欣掩埋場歷次的環評審查結論。

陳椒華表示，2021年台南市政府將龍崎工業區部份土地（2.66公頃）指定為自然保留區與地質公園，再過一個月就滿兩年了，請環保署、經濟部、農委會等單位確實查核環保團體所提出的歐欣場址崩塌新事證，亦請陳建仁成立跨部會小組，基於地質崩塌的風險、保護淺山生態與維護世界遺產的完整性，責令環保署立即依法廢止歐欣掩埋場歷次環評審查結論，以有效解決問題。

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看守台灣協會秘書長謝和霖指出，歐欣掩埋場的開發行為將對環境造成不良影響，主管機關雖依第18條，命令歐欣提出因應對策，但是在地質不穩定的地方蓋掩埋場，就是選址不當，再怎麼因應也難以減輕其影響，何況掩埋場和一旁的自然保留區與地質公園的保育目的根本不相容，因此環評法雖然沒有老舊環評退場機制，但環保署仍可依行政程序法123條第4、5款，以維護公共利益為由，廢止環評審查結論。

中華醫事技術大學副教授黃煥彰提到，根據台南社區大學的長期紀錄，在歐欣掩埋場內所有公、私辦理的水土保持工程皆已崩毀。攔砂壩與堤岸工程約於1998年完成，查看Google衛星圖在2014年中之後開始有崩毀跡象，2017年更發現崩毀，70公分寬堅固的護岸工程因地質變形劇烈。黃強調，政府要有防災與避災的決策，不要再矇著眼睛繼續容許歐欣持有環評審查通過的尚方寶劍。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅認為，「行政程序法」可作為老舊環評的退場機制，經濟部針對台南市政府指定自然地景且固化廠用地被劃入自然地景無法依原計畫設置，所據之事實有所變動且涉及公益，已於2022年12月依行政程序法第123條第4款及第5款廢止龍崎掩埋場的興辦事業計畫。本案環評處分與前揭遭廢止之興辦事業計畫，同有事實變更且涉及公益之情形，環保署應盡速依行政程序法第123條第4款及第5款廢止龍崎掩埋場歷次環評處分，以保護環境。

環保署官員表示，目前龍崎歐欣掩埋場這一塊，經濟部已經廢止興辦事業計畫，輔導設施文件在2019年3月之後已經屆期沒有展延，且台南市政府已經撤銷歐欣公司的土水保持施工許可計畫內容，就現況而言它沒有辦法施工。

黃煥彰詢問，歐欣有沒有提出申訴，工業局官員表示，「有」。黃煥彰追問，如果歐欣申訴贏了的影響；環保署官員說明，歐欣有針對台南市的水土保持計畫、經濟部廢止興辦事業計畫提出相關的行政救濟，但是經濟部的輔導設施文件已屆期沒有展延，它沒有相關的開發許可，現況還是不能動工。

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