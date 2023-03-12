國內缺藥問題待解 蔡英文：一定會積極處理

總統蔡英文（右）12日在全國藥師公會全聯會理事長黃金舜（左）陪同下，出席藥師公會全聯會春酒活動，蔡總統致詞時允諾將正視缺藥問題，提出解決之道。（記者羅沛德攝）

2023/03/12 21:57

〔記者陳嘉怡／台北報導〕中華民國藥師公會全聯會今（12）晚舉辦春酒晚宴，總統蔡英文、衛福部長薛瑞元均受邀出席。由於目前全世界都面臨缺藥問題，中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜呼籲，政府應將製藥工業視為國防產業的一環，進行通盤規劃；總統蔡英文表示，已責請衛福部、內政部等單位積極處理，衛福部也已建立藥品供應通報處理中心，讓政府能更即時解決缺藥問題，並強調政府繼續成為所有藥師們的後盾。

中華民國藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，目前全世界都面臨缺藥問題，但缺藥不是單一問題，牽涉很多層面，希望政府能將製藥工業視為國防產業的一環，進行通盤規劃以解決缺藥問題；另外，「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」2法草案都已送入立法院，這對台灣的生技醫療產業相當重要，而未來無論是藥品管理、藥品製造等領域都還有賴藥師把關，希望能儘速通過二法，讓台灣的再生醫療更穩健向前走。

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總統蔡英文致詞時表示，今天衛福部長、內政部長都有出席，黃理事長交代政府的任務，會責請相關部會一一執行。而缺藥是全球性問題，衛福部也積極調度各項藥品及替代用藥，將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊，政府也能更迅速反應，亦會持續與藥廠溝通、協調。感謝藥師在疫情期間勞苦功高，扮演防疫的中流砥柱，現在疫情已逐漸進入尾聲，一路走過來非常不容易，強調政府會繼續努力成為所有藥師們的後盾。

衛福部長薛瑞元也說明，國內缺藥問題正在解決當中，目前所列15項藥品都已逐步解決，不過往後仍可能會出現缺藥現象，藥師們倘若發現藥品出現短缺，請儘速通報藥品供應通報處理中心，衛福部一定會儘速解決缺藥問題。而針對健保藥價調整部分，健保署也會積極處理，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售及供應。

此外，今年的亞洲藥學會年會將在台灣舉辦。黃金舜提到，屆時預計會有超過800名國外藥師、及1500名台灣藥師與藥學生與會，期盼能透過此次藥事外交，讓全世界看見台灣卓越的醫藥實力。

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