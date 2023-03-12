科索沃國會團首度訪台 外交部：展現前線民主國家團結

科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂（右5）率領科國國會友台小組跨黨派議員一行9人於3月11日晚間抵達桃園機場，外交部歐洲司副司長劉拓（右6）前往接機。（外交部提供）

2023/03/12 16:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕科索沃前總理霍蒂（Abdullah HOTI）率領科索沃跨黨派議員團昨晚抵台訪問。外交部今表示，這是科索沃獨立建國以來，首個跨黨派國會議員團連袂訪台，具體展現前線民主國家的團結合作，外交部對此表達誠摯歡迎。

科索沃訪團成員包括科索沃前總理、現為「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席的霍蒂，科索沃國會友台小組兩位共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員，一行9人於3月11日至16日訪台，訪問期間將參加3月14日至15日的「2023國會開放及監督論壇」。

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外交部也說明，「科索沃-台灣國會友誼小組」訪團在台期間，將晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄以及其他我國政府及民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。

科索沃國會及我國立法院於2021年12月20日分別成立「科索沃-台灣國會友誼小組」及「台灣-科索沃國會聯誼會」，是首個西巴爾幹地區國家成立的國會友台小組，希望透過國會外交，進一步開啟台灣及科索沃各領域雙邊實質交流及合作。

外交部說，樂見理念相近國家與我國在共享價值基礎上以各種形式交流對話，強化互惠互利的緊密夥伴關係。

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